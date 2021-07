Manchmal lohnt es sich auch aus modischen Gründen, zu den Filmfestspielen nach Cannes hinüberzuschielen. Die französische Schauspielerin Melanie Thierry zum Beispiel erschien am Mittwoch zu einem Pressetermin in einem rostbraunen Zweiteiler: unten Hose, oben Weste. Doch statt wie der englische Trainer Gareth Southgate noch ein Hemd oder wie Johnny Depp ein T-Shirt unter die Weste zu wurschteln, trug Thierry das Stück Stoff einfach so auf blanker Haut.

Diese Idee ist natürlich nicht ganz neu, schon Jennifer Aniston trat so 2011 während der People's Choice Awards auf, macht aber gerade wieder Schule. Oder, um die deutsche Ausgabe des Magazins "Glamour" zu zitieren: "Auf Instagram häufen sich die Styles im Feed, die die Mini-Weste vor allem in beigefarbenen und warmen Tönen feiern – and we love it!"

Jener Begeisterung ist wenig hinzuzufügen. Längst ist die geknöpfte Weste nicht mehr nur kokettes Accessoire für Möchtegern-Landstreicher wie Johnny Depp oder die grantigen Kellner in einschlägigen Wiener Kaffeehäusern reserviert. Die Attraktivität der kleinen Weste für Frauen haben uns schließlich schon Diane Keaton als Annie Hall in Woody Allens "Stadtneurotiker" oder auch Marlene Dietrich im Film "Marokko" vor Augen geführt.

Melanie Thierry setzte in Cannes auf Weste Foto: EPA/IAN LANGSDON





Hat sich mittlerweile der Weste entledigt: Gareth Southgate. Foto: imago/Focus Images

Dass die Weste nun mit bloßen Oberarmen getragen wird, darf jedenfalls als Statement verstanden werden: Wer die Arme von der Schulter bis zum Handgelenk bloßlegt, strahlt Stärke aus, das wissen wir spätestens seit den oberarmfreien Auftritten von Michelle Obama auf dem Titel der US-"Vogue".

Und wer ein passendes Kleidungsstück darüber sucht, greift zum Blazer. So schlagen das jedenfalls das italienische Modehaus Fendi oder die Influencerin Pernille Teisback vor.

Das italienische Modehaus Fendi rät: Darüber ein farblich abgestimmter Blazer! Foto: MIGUEL MEDINA / AFP





Allen, die schon in den 1990ern Fan von Meg Ryan, Julia Roberts oder Drew Barrymore waren, mögen die Kombinationen mit Bundfaltenhosen oder Baggy Pants irgendwie bekannt vorkommen: Die Hollywood-Stars trugen die Westen damals rauf und runter, davon zeugen noch heute einige verblitzte Fotos. So wie die Bilder von Julia Roberts 1989 anlässlich der Premierenfeier von "Zurück in die Zukunft". Heute wissen wir: modisch richtungsweisend, dieser Auftritt. (Anne Feldkamp, 7.7.2021)