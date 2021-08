Happy Sport The First von Chopard

Happy Sport The First von Chopard Foto: Markus Böhm

Ungewohnter Anblick auf einem Männerhandgelenk, aber weil dieses so schmal ist, passt auch die schlanke Happy Sport The First von Chopard erstaunlich gut.

Rein äußerlich ist die 33-Millimeter-Uhr dem Original von 1993 wie aus dem Gesicht geschnitten. Selbstverständlich dürfen auch die Diamanten wieder tanzen. Im Inneren tickt ein hauseigenes Automatikwerk.

www.chopard.com





Tambour Street Diver Neon Black von Louis Vuitton

Neon Black aus der Street-Diver-Reihe von Louis Vuitton Foto: Markus Böhm

Der Wirkungsbereich der Street-Diver-Reihe von Louis Vuitton ist zwischen Büro und Strand angesiedelt. Hier zu sehen ist die mattschwarze Automatikuhr Neon Black mit leuchtend gelben Farbakzenten.

Das 44-Millimeter-Gehäuse in der LV-typischen Tambourform ist aus Edelstahl (PVD-beschichtet). Die Tauchzeit kann mit der zweiten Krone eingestellt werden. (Markus Böhm, RONDO, 5.8.2021)

www.louisvuitton.com