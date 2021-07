Aus "Baby, you're the one, you still turn me on" wurde "Southgate, you're the one, you still turn me on. Football's coming home again"

Englands Coach Gareth Southgate freut sich – über den Sieg gegen Dänemark am Mittwoch. Foto: imago images/Xinhua

London – Die britische Popband Atomic Kitten hat anlässlich der Fußball-Europameisterschaft einen ihrer größten Hits mit einem neuen Text über den englischen Teamchef Gareth Southgate veröffentlicht. Dieser hatte die Mannschaft am Mittwoch erstmals in ein EM-Finale geführt. "Southgate You're The One – Football's Coming Home Again" ist eine Neuauflage der 2000er Single "Whole Again", mit der Atomic Kitten in Großbritannien und zahlreichen anderen Ländern die Charts toppte.

AtomicKittenVEVO

England-Fans hatten das Lied während der WM 2018 umgedichtet und singen es seitdem regelmäßig bei Fußball-Spielen und Public Viewings. Statt "Baby, you're the one, you still turn me on, you can make me whole again" singen sie nun: "Southgate, you're the one, you still turn me on. Football's coming home again". Atomic Kitten veröffentlichten den Song vor dem EM-Halbfinale, das England gegen Dänemark nach Verlängerung mit 2:1 gewann. Zuvor war das Trio schon bei einer Public-Viewing-Veranstaltung in London aufgetreten. (APA, 8.7.2021)