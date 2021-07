Rosa Mosa

Foto: beigestellt

Simone Springer und Yuji Mizobuchi lernten einander während ihres Studiums in London kennen. 2001 gründeten die beiden ihr gemeinsames Schuh- und Accessoire-Label Rosa Mosa. Das österreich-japanische Designduo hat vor kurzem einen Shop eröffnet. Dort gibt es handgemachte Clogs, Stiefel oder Sandalen sowie Taschen und Körbe.

Schleifmühlgasse 18, 1040 Wien, 01 /941 03 19, Mi-Fr: 12-18, Sa: 11-15, rosamosa.com

Margaret and Hermione

Foto: Vrinda Jelinek

Bademode mit einer Portion Body-Positivity und Nachhaltigkeit bietet Designerin Barbara Gölles mit dem Label Margaret and Hermione. Ihre Stücke sind aus recycelten oder Eco-zertifizierten Materialien gefertigt, in ihnen sollen sich alle Frauen wohlfühlen. Bis Ende Juli als Pop-up bei der Nachbarin!

Gumpendorfer Straße 17, 1060 Wien, Mo: 12-18, Di-Fr: 11-18, Sa: 11-16, margarethermione.com

Szaszi Hüte

Lange Zeit kamen die Hüte der feinen Wiener Gesellschaft auch von dieser Adresse – doch irgendwann kam der Vorbesitzer in die Verlegenheit, keinen Nachfolger zu finden. Mittlerweile stellt Meister Shapira wunderbare Modellhüte für Herren in dieser 150 Jahre alten Biedermeier-Werkstatt von Hand her.

Mariahilfer Straße 4, 1070 Wien, 01/522 56 52, Mo-Mi: 10-18, Do+Fr: 10-12.30, szaszi.com

Lila

Foto: beigestellt

Mode, die zeitlos, über alle Trends erhaben und vor allem bequem ist, möchte Designerin Lila Lang ihren Kundinnen bieten. In ihrem Geschäft gibt’s alles – von Blusen über Kleidern bis hin zu Overalls und Leggins. Die Stoffe werden in Österreich und Deutschland hergestellt und in der Slowakei und in Wien verarbeitet.

Westbahnstraße 3, 1070 Wien, 0699/11 69 60 12, Di-Fr: 12-18, Sa: 11-16, lila.cx

Glitzerschmuck

Mädchen und Buben können sich hier kreativ austoben – mit jeder Menge Glitzer gestalten die Kinder in Workshops ihre eigenen Schmuckstücke. Alternativ kommt die Glitzerschmuck-Werkstatt auch zu Geburtstagsfeiern. Ein Angebot, das sich nicht ausschließlich an eine junge Zielgruppe richtet.

Weißgerberlände 24, 1030 Wien, 0676/977 76 76, facebook.com/glitzerschmuck

Zinnfiguren Böhm

Es gibt viele Möglichkeiten, dem guten alten Analogen zu frönen, warum nicht mit Zinnfiguren aller Art? Zauberhaft aus der Zeit gefallen scheint das kleine, schachtelartige Geschäft Zinnfiguren Böhm gleich um die Ecke vom Stephansdom. Allein die Auslage zu studieren entführt den Flaneur in ein Innenstadt-Liliput, von dem man glaubte, es sei längst untergegangen.

Schulerstraße 7, 1010 Wien, 01/512 32 40

Buchhandlung 777

In einer wundervoll verschlafenen Ecke des ersten Bezirks, einen Steinwurf von jenem Haus entfernt, in dem Mozart seinen "Figaro" komponierte, liegt die Buchhandlung 777. Die sieht von draußen wie drinnen aus, als wäre sie für eine französische Komödie gecastet worden. Hier lässt sich in aller Ruhe bestens schmökern.

Domgasse 8, 1010 Wien, 01/513 11 77, Mo-Fr: 10-19, Sa: 10-16, domg8.at

Glanzrad

Ein Fabrikat, das nach viel Glamour klingt, tatsächlich aber nach dem Inhaber Thomas Glanz benannt ist: Das Glanzrad hat meist einen gemufften Stahlrahmen, wird in einer Holzhütte in Kopfstetten mit viel Liebe zusammengebaut und mit einem handgemachten Sattel aus Italien versehen. Stabil, retro, kostet nicht die Welt.

Leopoldsgasse 21, 1020 Wien, 0664/199 02 88, Di-Sa: 11-18, glanzrad.com

Stattgarten Eigenbedarf

Foto: Renate Schrattenecker-Fischer

In unmittelbarer Nähe zu ihrem Naturkosmetikshop betreiben die Stattgarten-Erfinder Eva Seisser und Christian Jauernik einen Concept-Store. Bei Stattgarten Eigenbedarf gibt’s allerhand schöne Dinge für Küche, Haushalt und Kulinarik. Pfannen und Gläser sind ebenso im Sortiment wie feine Pasta.

Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien, 01/581 32 02, Mi-Fr: 10-18, Sa: 10-17, stattgarten.wien

Wauwau



Der Designer Thomas Kreuz hat sich auf Pfeffermühlen spezialisiert und produziert seit zehn Jahren in Wien. Außergewöhnlich ist, dass auch das Mahlwerk in der eigenen Werkstatt hergestellt wird. Durch die präzise Fräsung mahlt dieses Werk besonders zuverlässig und fein. Pfeffer-, Salz- und Chilimühlen in vielen Designs.

Westbahnstraße 7, 1070 Wien, 0676/445 03 67, Mi-Fr: 11-13, 14-18, Sa: 10-13, wauwau.at

Clausen Schrauben

Auf den wenigen Quadratmetern des Geschäfts in der Neubaugasse stapeln sich in hunderten Schachtel Schrauben, Muttern und Gewindemuffen. Diese werden hier seit fast einem Jahrhundert verkauft – mit großer Fachkompetenz und ruppigem Charme. Neubaugasse 71, 1070 Wien, 01/526 85 06, Mo-Fr: 9-18, Sa: 9-12, facebook.com/clausenschrauben

Nut und Feder

Aus dem Verein Ute Bock entstanden, fertigt das Team von Nut und Feder seit 2017 in ökologischer Produktion gemeinsam mit geflüchteten Menschen maßgefertigte Möbel, sie übernehmen auch Montagen und tüfteln an Raumkonzepten für den Innen- und Außenbereich.

Redtenbachergasse 57/6, 1160 Wien, nutundfeder.at

Gagshop

Im vergangenen Jahr gab’s nicht viel zu feiern. Da ist also einiges nachzuholen. Auch abseits der üblichen Anlässe wie Fasching, Halloween oder so findet man in diesem vollgestopften Shop in Ottakring allerlei Krimskrams, Deko- und Scherzartikel, um ein Festl aufzuhübschen.

Thaliastraße 90, 1160 Wien, 01/486 25 66, Mo-Fr: 9-18, Sa: 9-17, facebook.com/Gagshopwien

Hundefeinkostladen

Deser Feinkostladen bietet nicht nur etwas für den Wauwau, auch die Mieze wird hier mit Nass- und Trockenfutter und diversen Leckerlis bedient. Artgerechte Tierernährung steht im Mittelpunkt. Auch Kurse werden angeboten. Und Spielsachen, der Spaß soll ja nicht zu kurz kommen.

Sinawastingasse 2c, 1210 Wien, 01/336 02 22, Mo-Fr: 12-18.30, Sa: 9-14, shop.hundefeinkostladen.at



(red, 12.07.2021)