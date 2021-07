Elijah Hewson tritt mit seiner Band Inhaler und dem Album "It won't always be like this" in familiäre Fußstapfen

Elijah Hewson (Mitte) und seine 21-jährigen Schulfreunde von Inhaler. Foto: Universal

Nicht nur die Wiener Linie U2 ist aufgrund des Ausbaus des U-Bahn-Netzes teilweise gesperrt. Aufgrund des gemeinsam mit dem niederländischen Mehrzweckhallen-DJ Martin Garrix produzierten, mindestens schwülstigen Signationsongs We Are The People für die Fußball-EM 2021 sollte auch für die daran mitwirkenden Herrschaften Bono und The Edge der irischen Band U2 in nächster Zeit eine gewisse Zeit der Ruhe und Reflexion einkehren. Warum "kämpfe" ich mit einer "Armee der Liebenden" dauernd im martialischen Modus für den Weltfrieden? Wird es mir je gelingen, mich von dieser Predigtsprache zu lösen? Und warum dengelt die Gitarre tief im verhallten Dengeleng-Echoraum seit über 40 Jahren noch immer so dengelengig und ewiggleich auf D oder G dahin?

InhalerVEVO

Insofern verwundert es ein wenig, wenn man nun Lieder U2en hört, die seitens eines einst im Namen der Liebe gekommenen Mannes ungewohnt aggressiv klingen: "She says I’ve got no love / I fucking hate that bitch / She takes and she takes / But she won’t give in."

Bono singt dann aber so harte Worte wie "Hass" und "Schlampe" eh nicht selbst. Er lässt den Nachwuchs ran. Der Sänger heißt Elijah Hewson, die Band nennt sich aufgrund einer Asthmaerkrankung des 21-jährigen Frontmanns Inhaler. Das Album titelt It Won’t Always Be Like This. Und ja, Elijah Hewson singt wie einst sein Vater Bono in jungen Jahren.

Inhaler

Das Album der vier Dubliner entstand im Lockdown und handelt auch entsprechend davon. Mit Ausnahme des garstigen Zitats oben aber neigen Inhaler dazu, mit der Welt da draußen gut auskommen zu wollen. Ein bisschen Zivilisationskritik muss zwar schon sein, Plastikwelt, die Macht des Geldes und so. Aber ansonsten geht es natürlich um die Liebe. Die wird derzeit allerdings noch rein weltlich gedeutet: "Why does it hurt me so much?"

Der Stadionrock kommt früh genug

Die Musik von Inhaler ist nicht nur von Papa Bono beeinflusst. Aufgrund einer gewissen Abgebrühtheit und der langen Liste an musikalischen Berühmtheiten, die bei Bonos schon zum Essen waren, hat man speziell auch den (britischen) Postpunk und die New Wave weggeschnupft. Leider ist allerdings der Übergang von U2 zu deren schlageresken Schülern Coldplay schon jetzt feststellbar. Bevor Elijah Hewson halb Irland, die Bankeinlagen auf der steuerfreien Kanalinsel Jersey und den Weltfrieden erbt, könnte er sich schon noch einmal ordentlich austoben. Der Stadionrock kommt früh genug. (Christian Schachinger, 10.7.2021)