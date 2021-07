Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und die Amtierende Generalkonsulin in Mailand, Tatjana Schenke-Olivieri, fahren in einem Vaporetto zum G20 Gipfel in Venedig. Foto: Xander Heinl

Venedig – Einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen scheint nichts mehr im Wege zu stehen: Beim G20-Treffen am Samstag habe es große Fortschritte hinsichtlich der Einführung der globalen Mindeststeuer für Unternehmen gegeben. Alle Mitglieder der größten Volkswirtschaften wollen demnach an einem Strang ziehen, um die Flucht multinationaler Unternehmen in Steueroasen zu verhindern, sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Rande des Treffens in Venedig. "Wir sehen heute, dass alle teilhabenden Länder, den Weg in Richtung Mindestbesteuerung unterstützen." Auf die Frage nach Plänen für eine Digitalsteuer in der Europäischen Union meinte Scholz, dass hierfür eine globale Lösung notwendig sei.

Bestätigung der OECD-Einigung

Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD haben sich mittlerweile 131 Länder auf eine umfassende Steuerreform verständigt, acht Staaten zogen zunächst nicht mit. Die Pläne enthalten eine globale Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent. Außerdem sollen große Schwellenländer mehr Steuern von den größten und profitabelsten Konzernen der Welt abbekommen.

Das G20-Treffen am Samstag in Venedig soll die OECD-Einigung von vergangener Woche bestätigen. Dazu sind am Freitag und Samstag Beratungen geplant. Im aktuellen Entwurf für das Abschlusskommunique zum G20-Treffen heißt es, die OECD werde aufgefordert, bis Oktober letzte technische Details zu klären und einen Plan zur Umsetzung auszuarbeiten. Weitere Länder werden zudem aufgerufen, sich dem Projekt anzuschließen.(red, Reuters, 10.7.2021)