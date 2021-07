Carrie, Charlotte, Miranda – Samantha (ganz links) wird künftig nicht mehr dabei sein. Die Chance auf ein wenig Diversität? Foto: Imago Images / Everett Collection

"Sex and the City"- Fortsetzung: In die Jahre gekommen – In den frühen 2000ern galten die Episoden um die vier New Yorker Single-Frauen als frech-feministischer Tabubruch. Aber ist der Plot heute wirklich noch zeitgemäß?

Schalko: "Habe schon oft die Tür hinter mir zugeknallt" – In der Sky-Serie stellt der Autor und Regisseur die Regeln seriellen Erzählens auf den Kopf. Ein Gespräch über Einmischung am Set, biedere Serien und den Sinn vom Penis-Witz

Erst Blumen, dann Biontech: Kreative Impfkampagnen in ZDF- und ARD-Nachrichten – Nur 40 Prozent sind in Deutschland schon vollständig geimpft, 57 Prozent erst einmal. Deshalb baut man auf kreative Lösungen, und damit ändert sich auch die Bildsprache im TV

Georgien: Kameramann starb nach Verletzung durch schwulenfeindliche Demonstranten – TV-Mitarbeiter wurde bei Protest gegen LGBT-Bewegung verprügelt

Neue Puls 4-Show sucht beste Elfmeterschützen Österreichs – Amateure sollen im WM-Jahr 2022 mit und gegen Profis und Legenden antreten

ORF-"Sommerkabarett": Auftakt am 16. Juli mit "Gscheid gfreid" – Bis Anfang September folgen u. a. Thomas Maurer, Viktor Gernot und die "Staatskünstler"

"Ciao Chérie" und EM-Finale: Die TV-Tipps für Sonntag, 11. Juli – Verena Altenberger frühstückt auf Ö3, Michael Landau in der "Pressestunde"

