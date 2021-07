Kritik zudem an Gewessler für zu geringe Finanzierung vom Bund und zu späte Gespräche. Gewessler kontert: "Haben mit allen Verbünden von Anfang an das Gespräch gesucht"

Nur noch die Ostregion müsste dem 1-2-3-Ticket zustimmen. Foto: VOR/Bollwein

Wien – Der für das österreichweite 1-2-3-Ticket für die Öffis noch ausstehende Verkehrsverbund Ostregion (VOR), für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland zuständig, hat sich in seinem Bereich für eine gleichzeitige Einführung der Regionalvarianten mit dem Österreichticket ausgesprochen. Hier habe man 60 Prozent des öffentlichen Verkehrs. Zudem sollten Niederösterreich und das Burgenland als eine Region gelten, forderte der VOR.

Wünsche

VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer argumentierte am Montag im Ö1-"Mittagsjournal", dass "die Menschen vor allem das 1er-, das Regionalticket wollen", sie begründete dies mit der Nachfrage der Berufspendler, die entweder das 1er- oder das 2er-Ticket wünschten.

Der burgenländische Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) äußerte zudem gegenüber Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Wunsch, Niederösterreich und das Burgenland zu einer Region zusammenzufassen, damit die vom Burgenland zum Arbeitsplatz nach Wien pendelnden Menschen nicht benachteiligt würden, die sonst ja für drei Bundesländer zu zahlen hätten.

Sechs Unterschriften

Die Pläne zum 1-2-3-Ticket halten inzwischen bei sechs Bundesländern, die einen "Umsetzungsvertrag" unterzeichnet haben. Somit fehlen nur noch die drei VOR-Regionen. Die 100 Millionen Euro jährlich, die vom Bund für das Ticketmodell für die Mitfinanzierung der regionalen Teile zur Verfügung gestellt wurden, kritisierte indes Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) im "Mittagsjournal" als zu gering. Man brauche ein Vielfaches davon, so Schleritzko, damit man nicht in einigen Jahren auf der Finanzierung "sitzen bleibe".

Sowohl der niederösterreichische Mobilitätslandesrat wie auch VOR-Geschäftsführerin Zipperer hielten Gewessler vor, dass diese mit der Ostregion als größten Partner des 1-2-3-Projekts zuletzt Verhandlungen aufgenommen habe.

Gewessler wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Verkehrsministerin wies diese Vorwürfe im "Mittagsjournal" zurück. "Wir haben mit allen Verbünden von Anfang an das Gespräch gesucht", und es habe eine Reihe von Terminen gegeben. Gegenüber der Forderung, alle Varianten von 1-2-3 gleichzeitig einzuführen, hob Gewessler die drei Stufen des Tickets hervor, die bis zum Ende der Legislaturperiode abgeschlossen sein sollten.

"Je schneller die Bundesländer fertig sind, umso besser für das Gesamtprojekt", sagte sie. Das Österreichticket, also die bundesweite Stufe drei, soll nach den Plänen von Gewessler noch dieses Jahr starten, der Bund übernehme hier zu 100 Prozent die Einnahmenausfälle. Zu den 100 Millionen für die Regionaltickets sagte sie, dass man bei den sechs Ländern schon gute Lösungen gefunden habe, das hoffe sie auch für die VOR, die vorgeschlagene Zusammenlegung von Niederösterreich und Burgenland zu einer Region nannte Gewessler "eine sehr gute Basis".

Wird das 1-2-3-Ticket in der geplanten Form umgesetzt, dann kann man mit einem Jahresticket zum Preis von 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren. Weiter soll dann um einen Euro pro Tag in einem Bundesland, um zwei Euro pro Tag in einem und im Nachbarbundesland und um drei Euro pro Tag das gesamte Bundesgebiet befahren werden können. (APA, 12.7.2021)