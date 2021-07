Die britische Botschaft in Wien. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

London/Wien – Seit einem halben Jahr müssen Britinnen und Briten sowie deren Angehörige als Folge des Brexit einen Aufenthaltstitel beantragen, um weiter in Österreich bleiben zu können. In Wien haben dies bisher rund 2.600 der 5.000 in der Bundeshauptstadt lebenden britischen Staatsbürger getan. Das teilte das Büro des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag mit.

Der Antrag kann im Brexit-Referat der Magistratsabteilung 35 – das in der Außenstelle Arndtstraße in Meidling angesiedelt ist – gestellt werden. Für Personen, die weiterhin in Wien bleiben möchten, ist es während der Übergangsfrist bis Ende 2021 noch möglich, die Anträge in vereinfachter Form einzubringen, wie betont wurde.

Der britische Botschafter Leigh Turner appellierte, dies so rasch wie möglich zu tun. "Um weiterhin hier leben, arbeiten und studieren zu können, ersuche ich alle, die noch keinen Antrag gestellt haben, dies in den nächsten Monaten zu tun. Über das Online-Terminsystem der MA 35 ist die Antragstellung in wenigen Minuten abgewickelt."

Wiederkehr betonte, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, dass Britinnen und Briten weiterhin in Wien bleiben können. "Großbritannien bleibt auch künftig ein wichtiger Teil Europas." Die hier lebenden Staatsbürger des Landes würden die Wiener Gesellschaft bereichern: "Ich freue mich über jeden, der sich entscheidet, Wien zu seiner Wahlheimat zu machen." (APA, 13.7.2021)