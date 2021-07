Das Internet und seine dunklen Seiten. Foto: Ebay.com

Am Donnerstag kündigte die Gaming-Firma Valve ("Half Life") eine neue Gaming-Hardware an. Das Steam Deck ist ein transportabler Gaming-Handheld, der Ende des Jahres erscheinen soll. Nach einem enormen Ansturm und einer absehbar schwierigen Verfügbarkeit zum Marktstart, finden sich jetzt bereits die ersten Angebote auf Ebay. Wie zu erwarten, zu völlig überteuerten Preisen.

Scalpen verhindern

Man hat sich schon fast an das Geschäft der Scalper im Netz gewöhnt. Dieser Menschenschlag besorgt sich Dinge im Netz, die oft nur in geringen Mengen verfügbar sind, um sie dann zu völlig absurden Preisen an verzweifelte Seelen weiterzuverkaufen. Speziell bei neuer Gaming-Hardware, zuletzt bei der Playstation 5 im großen Stil zu beobachten, scheint das Geschäft lukrativ zu sein.

Eigentlich wollte Valve diese dubiose Marktentwicklung bei ihrer Hardware verhindern. So benötigte man in den ersten 48 Stunden für eine Bestellung des Steam Decks einen Steam-Account und konnte pro Account auch nur ein Stück Hardware bestellen respektive reservieren. Diese Restriktionen sind aber mittlerweile gefallen und so der Markt für Scalper wieder offen. Genutzt hat das wenig. Bis zu 2.500 Dollar werden auf ebay.com bereits für das Steam Deck verlangt.

Der Hype in Österreich scheint noch überschaubar. Auf heimischen Plattformen findet man noch keine vergleichbaren Angebote. Realistisch kann man aber davon ausgehen, dass zumindest in Richtung Marktstart auch hier die Hardware auftauchen wird. Derzeit findet man beim Suchbegriff "Steam Deck" noch Dampfbesen – auch besser bekannt als Steam Mop.



Die neue Hardware hat beeindruckende Spezifikationen. Foto: Valve

Bestellt darf erst wieder 2022 werden. Foto: Valve

Spannende Hardware

Das Steam Deck erinnert optisch ein wenig an die Nintendo Switch, hat jedoch klassische PC-Hardware verbaut. Diese kommt gut mit aktuellen Spielen zurecht und kann alternativ zum mobilen Modus auch an einen Monitor nebst Tastatur angeschlossen werden. Der Preis des Steam Decks liegt ursprünglich, je nach verbauter Speicherkapazität, zwischen 420 und 680 Euro.

Im Dezember soll das Steam Deck an erste Käufer ausgeliefert werden. Bestellen kann man die Hardware bereits seit der Ankündigung vor ein paar Tagen. Aktuell sieht es auf der Website so aus, dass eine Bestellung erst wieder im ersten Quartal 2022 möglich sein wird. Bis dahin kann man sich ein Gerät reservieren und hoffen, dass man durch einen glücklichen Zufall nach vorne gereiht wird. (aam, 18.7.2021)