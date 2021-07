Service & Infos

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt:

Bärental bei Feistritz im Rosental, Parkplatz "Im Winkel" (1.145 m)

Anreise mit dem PKW:

Von Klagenfurt (über B91 & B85) oder Villach (über A11 & B85) nach Feistritz im Rosental. Dort beim "Billa" ins Bärental abbiegen (Schilder "Bärental", "Klagenfurter Hütte"). Auf schmaler Asphaltstraße 6,8 km bis zur Stouhütte (960 m). Dann über eine teilweise schlechte Schotterstraße ca. 2 km weiter zum großen Parkplatz "Im Winkel".

Zustieg:

Für den ersten Teil des Anstieges benutzen wir den Weg in Richtung Klagenfurter Hütte. Er beginnt am unteren, nördlichen Ende des Parkplatzes, bei der Einmündung der Zufahrtsstraße. Dort zweigt eine Schotterstraße ab (Schranken), der wir durch Wald bergauf folgen. (Beim Schranken beginnt auch ein alternativer, markierter Steig, der später wieder in die Schotterstraße einmündet.) Wir erreichen eine idyllische Lichtung ("Johannsenruhe") mit Blick auf die Hochstuhl-Nordwand. Quer über sie, dann wieder in den Wald. Kurz danach, in einer Rechtskehre, verlassen wir die Straße nach links auf einen Wanderweg (Wegweiser "Klagenfurter Hütte"). Über ihn nach oben, einige Straßenkehren abkürzend (teilweise etwas grobes Felsgelände, auf Markierungen und Wegweiser achten).

Auf ca. 1.430 m erreichen wir eine Wegkreuzung bei einem großen Felsblock mit Gedenktafeln (am unteren Ende der großen Geröllfelder, die zum Hochstuhl hinaufziehen). Geradeaus ginge es noch rd. 200 Höhenmeter hinauf zur Klagenfurter Hütte. (Eine Option für alle, die vor dem Hochstuhl-Klettersteig nächtigen wollen: In diesem Fall tags darauf wieder hierher absteigen.) Der eigentliche Zustieg zum Klettersteig zweigt bei der Kreuzung auf 1.430 m nach rechts ab (rot-weiß-rote Markierung, gelber Wegweiser "Hochstuhl-Klettersteig"): Leicht ansteigend führt ein stellenweise mühsamer Steig quer über Geröllhalden und hinauf zum Einstieg. Dieser befindet sich auf ca. 1.500 m – beim tiefsten Punkt des felsigen Nordgrates (Holztafel "Hochstuhl-Klettersteig").

Aufstieg am Klettersteig:

Vom Einstieg weg steil und ausgesetzt nach oben. Die Schlüsselstellen des Klettersteiges (Schwierigkeitsgrad B/C) befinden sich gleich auf den ersten 100 bis 150 Höhenmetern (Felspfeiler zu Beginn, glatte Felsplatte). Die Route folgt abwechslungsreich (Schrofen, kleine Felswände, Rinnen, Grate, Felsköpfe, zwischendurch auch Gehgelände) dem teilweise baum- und latschenbestandenen Nordgrat, der in die Nordwand eingelagert ist. Nach einem kurzen Zwischenabstieg wechseln wir vom Nordgrat zum eigentlichen Gipfelkörper des Hochstuhls. Dort zieht der Klettersteig rechts hinauf und mündet schließlich in die geröllreichen Gipfelhänge. Ein Steig bringt uns nun im Gehgelände von Nordwesten her zum Hochstuhl-Gipfel (Veliki Stol, 2.237 m).

Abstieg am Normalweg:

Vom Gipfel über den Südhang hinunter in die Wiesensenke vor dem Kleinstuhl (Mali Stol, 2.172 m; hinter dieser Kuppe liegt die Hütte "Prešernova koča"). In der Senke links abbiegen und zu einem großen Geröllhang. Nun entweder dem teilweise schlechten, mühsamen Geröllsteig bergab folgen: Er zieht stellenweise undeutlich nach links übers Geröllfeld hinunter, dann durch Felsen und schließlich im Rechtsbogen ins Geröllfeld zurück. Oder in der Direttissima übers Geröll "abschottern", bis man unten in einer Karmulde wieder auf den markierten Weg trifft. Ihm folgen wir durch Karstgelände mit Bergsturzblöcken und Geröllfeldern. Dabei queren wir in nordöstlicher Richtung unter der Klagenfurter Spitze und den Edelweißspitzen vorbei. Schließlich kurzer Gegenanstieg nach links (Felsaufschrift "Klagenfurter Hütte") in einen kleinen Sattel. (Hier zweigt nach rechts der Steig zur Vertatscha ab). Vom Sattel in Kürze ziemlich waagrecht hinüber auf den Bielschitzasattel (1.840 m). Über einen Geröllsteig hinunter in eine kleine Senke und zuletzt leicht ansteigend hinauf zur Klagenfurter Hütte (1.664 m). Von ihr am markierten Wanderweg hinunter zum Klettersteig-Abzweig auf 1.430 m und am bekannten Weg zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen:

Mäßig schwieriger, aber alpiner Klettersteig (max. Schwierigkeitsgrad B/C, oft einfacher) – nur für Geübte! Ausdauer, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit sowie komplette Klettersteigausrüstung nötig (Helm, Klettergurt, Klettersteigset). Nicht bei Nässe, Schnee (nordseitige Lage!) oder Gewitterneigung (keine Abbruchmöglichkeit am Klettersteig). Der teilweise anspruchsvolle Abstieg am Normalweg erfordert bis zur Klagenfurter Hütte ebenfalls Trittsicherheit.

Einkehr: Klagenfurter Hütte (1.664 m), Prešernova koča (2.166m)

Karte: freytag & berndt-Wanderkarte WK 233

Topo

