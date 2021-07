Sichtung eines Hot Girl Summer in freier Wildbahn. Foto: imago images

Wenige Internettrends überleben länger als ein paar Wochen, insofern ist der #HotGirlSummer quasi das Coronavirus unter den Hashtags: seit 2019 nicht totzukriegen und in immer neuen Mutationen zu beobachten.

Ursprünglich rief die US-Rapperin Megan Thee Stallion den Hot Girl Summer mit ihrer gleichnamigen Single aus und brachte damit ein Lebensgefühl unter die jungen Leute: Hot Girl Summer bedeutet, folgt man dem Megan-Evangelium, sich selbst zu feiern, so wie man ist. Weiters ist er weder auf eine Jahreszeit noch auf ein Geschlecht beschränkt. Auch Männer können im Winter ihren Hot Girl Summer haben.

Megan Thee Stallion

Der Sinn des Hot Girl Summer wurde schnell auf Netzwerken wie Instagram oder Tiktok anders interpretiert, als er intendiert war: Sich unter dem Motto #HotGirlSummer zum Beispiel möglichst schnell dünn und fit für den Strand zu machen. Was ursprünglich bedingungslose Selbstliebe meinte, wurde zum Aufruf zur Selbstoptimierung umgedeutet.

Tausend Jahre White Boy Summer

Der Hot Girl Summer hat aber nicht nur mit Lesarten zu kämpfen, die seinen ursprünglichen Sinn verkehrten. Trotz Thee Stallions Hinweis, ihr Sommer sei für alle da, fühlten sich einige Männer nicht hinlänglich mitgemeint und riefen kurzerhand den Hot Boy Summer aus. Der Sohn von Tom Hanks ging noch weiter und veröffentlichte unter seinem Künstlernamen Chet Hanx einen Rap-Song namens White Boy Summer.

Chet Hanx

Das meinte er zwar wenigstens nicht im Sinne von White Supremacy, peinlich war die Aktion trotzdem, oder wie es ein Twitter-User formulierte: "Man sollte Chet Hanks sagen, dass der ‚White Boy Summer‘ schon mehrere Tausend Jahre andauert."

Auch der Brigham Young Virginity Club, eine Vereinigung in Utah, die Promo für das Bewahren der Jungfräulichkeit an Colleges macht, meldete sich kürzlich zu Wort. In einem viral gegangenen Instagram-Post namens "What does the Bible say about Hot Girl Summer?" weist der Club auf Paulus’ Brief an die Galater hin. Dort steht, dass das Reich Gottes nicht erben wird, wer ein ausschweifendes Leben führt.

Der Account schlussfolgert: "Instead of Hot Girl Summer, try practicing Pious Girl Summer ... and remember: modest is hottest!" (Amira Ben Saoud, 21.7.2021)