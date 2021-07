Ab 2023 sollen in Steyr unter der gleichnamigen Marke Steyr Nutzfahrzeugtypen hergestellt werden. Foto: APA / FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Steyr/München – Im MAN-Werk in Steyr findet heute, Mittwoch, am frühen Nachmittag hinter verschlossenen Türen eine Betriebsversammlung statt, in der die Belegschaft über den aktuellen Stand der Übernahmepläne durch Siegfried Wolf sowie über die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu den Personalplänen informiert werden soll.

Um 13.30 Uhr soll die Belegschaft zum ersten Mal unter Wolf zusammenkommen. Von der rund 1.900 Personen umfassenden Stammbelegschaft müssen voraussichtlich rund 500 gehen. Bis jeder Mitarbeiter genau weiß, was ihn erwartet, wird aber noch einige Zeit vergehen. Um Mitternacht ist die Einspruchsfrist bei der Kartellbehörde abgelaufen. Nicht bekannt ist, ob es Einsprüche gegen die Übernahme durch Wolf gegeben hat. Informationen dazu sollen erst im Laufe des Mittwochs bekannt werden.



Bis Ende Mai 2023 sollen noch MAN-Lkws vom Band rollen. Ab dann zieht MAN die Produktion ab und verlagert sie in ein Werk in Krakau in Polen. Zuvor sollen parallel neue Fertigungen aufgebaut werden. Von diesen sollen ab 2023 sieben neue Nutzfahrzeugtypen unter der Marke Steyr für den Export auf den Weltmarkt vom Band laufen. In der Betriebsversammlung könnten auch bereits das neue Logo und der neue Firmenname präsentiert werden. (APA, red, 21.7.2021)