Österreichs Wirtschaft hat in diesem Jahr wieder an Fahrt aufgenommen. Foto: imago images/Rolf Poss

Wien – Die österreichische Wirtschaft schwenkt nach dem Corona-Schock im Vorjahr nun auf einen soliden Wachstumskurs ein, so das Institut für Höhere Studien (IHS) in seiner am Mittwoch vorgelegten Mittelfristprognose. Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 erwartet das IHS eine Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts von durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr. Die Arbeitslosigkeit dürfte langsam auf das Vorkrisenniveau von 7,5 Prozent zurückgehen, die Inflation auf 2,2 Prozent ansteigen.

Nach dem tiefen Einbruch von minus 6,3 Prozent in Folge der Corona-Pandemie im Vorjahr hat die Konjunktur heuer wieder Fahrt aufgenommen. Nach einer kräftigen Erholung in den Jahren 2021 (3,4 Prozent) und 2022 (4,5 Prozent) dürfte die heimische Wirtschaft auf einen soliden Wachstumskurs einschwenken. Treiber wird die Binnenkonjunktur: der private Konsum soll heuer und im nächsten Jahr zwischen vier und fünf Prozent zulegen, auch Investitionstätigkeit soll hoch bleiben. Keine wesentlichen Wachstumsimpulse werde der Außenhandel liefern, wo Im- und Exporte im Gleichschritt zulegen sollen.

Aufholeffekte tragen Erholung

Diese Aufholeffekte werden laut Helmut Hofer, Vortragender der IHS-Prognose, die Wirtschaft bis nächstes Jahr prägen, danach werde Österreich wieder auf normales Wachstum wie vor der Krise von etwa 1,5 Prozent zurückkehren. Die hohen Inflationsraten sind Hofer zufolge nur vorübergehend und sollen sich bei knapp über zwei Prozent einpendeln. Auch die hohen Rohstoffpreise und die Lieferverzögerungen in der globalen Warenwirtschaft seien nur kurzfristiger Natur.

Anders der Jobmarkt, der erst gegen Ende des fünfjährigen Prognosezeitraums wieder das Vorkrisenniveau mit einer Arbeitslosenquote von etwa 7,5 Prozent erreichen soll. Aber schon heuer ist ein deutlicher Rückgang von 9,9 Prozent auf 8,4 Prozent zu erwarten. Ein zunehmendes Problem wird Hofer zufolge jedoch der Fachkräftemangel bzw. die sogenannte Missmatch-Arbeitslosigkeit, also, wenn Unternehmen Arbeitskräfte mit anderen Qualifikationen suchen als diese aufweisen. "Dieser Trend könnte sich noch verstärken", sagt Hofer.

Kein Sparpaket nötig

Zur Budgetkonsolidierung ist dem IHS-Ökonom zufolge kein ausgeprägtes Sparpaket nötig, allerdings stellt er klar: "Man muss wieder zu einer normalen Budgetierung zurückkehren." Es gelte, die Staatsausgaben in produktionserhöhende Bereiche wie Forschung und Entwicklung zu lenken, sowie Sparpotenziale zu nutzen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung fügt Hofer hinzu, dass man eine Reform im Pensionsbereich brauchen werde.

Unterm Strich habe die Corona-Krise als "atypische Wirtschaftskrise" erwiesen, da diesmal der private Konsum eingebrochen sei, der normalerweise Stütze in Krisenzeiten sei. Dafür hätten sich die Sachgüterproduktion und Industrie sehr schnell auf die Krise eingestellt und diese gut überdauert. (APA, aha, 21.7.2021)