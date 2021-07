Die NSO Group hat ihren Hauptsitz nahe Tel Aviv. Foto: AFP, JACK GUEZ

Nachdem die weltweite Kritik an der Spähsoftware Pegasus nicht verstummen will, gibt Israel nun nach und lässt das National Security Council ermitteln. Der Vorwurf lautet, die Software der israelischen NSO Group werde weltweit missbraucht, um Oppositionspolitiker und regimekritische Journalisten zu bespitzeln.

Anonyme Quelle

Der Nachrichtendienst Reuters zitiert in einer aktuellen Aussendung eine anonyme Quelle, die von den Ermittlungen erfahren haben will. Das National Security Council berichtet direkt an den Ministerpräsidenten Naftali Bennett, der am Mittwoch bei einer Rede über Cybersecurity nicht zu den Anschuldigungen gegenüber der NSO Group Stellung nehmen wollte.

Eigentlich wäre der Verteidigungsminister in solch einem Fall zuständig, ist er doch über den Verkauf der Software via NSO Group auf dem Laufenden. Die Quelle gibt dazu allerdings an, dass "die Tragweite dieses Events über dem Zuständigkeitsbereich des Ministers" liege. Es stehe diplomatisch zu viel auf dem Spiel, nachdem Übergriffe durch Pegasus auf der halben Welt aufgedeckt worden sind.

Ziel der Ermittlungen ist, dass man "herausfindet, was passiert ist, und daraus seine Lehren zieht". Auf Anfrage von Reuters, ob man von den Ermittlungen wisse, war die NSO Group zu keiner Stellungnahme bereit.

Rückblick

Am Sonntag veröffentlichte ein Journalistenkonsortium eine ausführliche Reportage zu den Aktivitäten der NSO Group. Im Kreuzfeuer der Ermittlungen stand die Spähsoftware Pegasus, die offenbar von zahlreichen Regierungen zum Bespitzeln von Journalisten, Aktivisten und Politikern genutzt wurde. (Reuters, red, 21.7.2021)