Marktanalysedaten zeigen, in Österreich wird Netflix und Co weiterhin stark genutzt

Der Zeitreisefilm "The Tomorrow War" ist derzeit das Herzeigeprojekt von Prime Video. Zumindest was das Blockbuster-Flair angeht. Foto: Amazon

Das Angebot an Streaming-Services, die TV-Serien und Filme im Abo anbieten, steigt laufend. An der Spitze findet sich aber wie im Vorjahr noch immer Prime Video von Amazon. Netflix ist jedoch nur noch knapp dahinter.

Äpfel und Birnen

Es ist natürlich schwierig, einen Dienst wie Prime Video, der in einem Sammelangebot enthalten ist, fair mit einem reinen Streaming-Dienst wie Netflix zu vergleichen – zumindest solange er noch ein reiner Film- und Serien-Dienst ist. Die österreichische Film- und Seriendatenbank Justwatch hat trotzdem den grafischen Vergleich gewagt.

Foto: Justwatch

Prime Video ist damit weiterhin Marktführer, wobei Netflix nur noch einen Prozent von der Spitze entfernt ist. Disney+ hat sich den Platz als drittgrößter Streaming-Service sichern können und liegt 14 Prozentpunkte vor AppleTV+ und SkyX. Bei AppleTV+ muss man sich besonders die Entwicklung in den nächsten Monaten ansehen, da für viele Nutzer die kostenlose Testphase ausläuft. Um die vorderen Plätze spielt man trotz sehr gelungener Serien wie "Ted Lasso" oder "The Morning Show" aber ohnehin nicht mit.

Nach langanhaltendem Erfolg scheint Disney+ nun das erste Mal zu stagnieren. Man darf aber abwarten, was der Erfolg von "Black Widow" an Neukunden eingebracht hat, der allein via Disney+ 60 Millionen Dollar eingespielt hat.

Foto: Justwatch

Blockbuster-Kino

Bis in den Mai waren nur knapp 50.000 Menschen in den österreichischen Kinos. In einem Jahr vor Covid-19 waren es immer weit über drei Millionen. Ob sich dieses Bild dank Blockbuster-Filmen wie "Black Widow" oder "Fast & Furious 9" ändern wird, bleibt abzuwarten. Mittlerweile haben auch die Streaming-Services ihre eigenen Blockbuster. An der Spitze der beliebtesten Filme steht laut Justwatch bei Prime Video der Science-Fiction-Film "The Tomorrow War" mit Chris Pratt, bei Netflix sind es vor allem die selbstproduzierten Serien wie "Katla" oder "Lupin" ganz weit oben. (aam, 22.7.2021)