Der bekannte ZiB2-Moderator Armin Wolf ist von einem "Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss Austria" (ACU) geklagt worden, weil er diese Gruppe aus "Rechtsanwälten, Ärzten, Wissenschaftern und Künstlern" als "Corona-Leugner" bezeichnet hatte.

Wen darf Armin Wolf "Corona-Leugner" nennen? Foto: imago images / Horst Galuschka

Solche Personen und Gruppen gibt es haufenweise. Jede Redaktion kennt die Zeitgenossen, die meist früher für eine extrem rechte Politik eingetreten sind oder eine Verschwörungstheorie nach der anderen auftischen. Jetzt sind sie für die "Wahrheit über Corona" engagiert. Meist mit einer ungesunden Militanz. Die erwähnte Gruppe hat in einem ganzseitigen Inserat einige so nicht haltbare Behauptungen aufgestellt – es gäbe "zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die den Standpunkt stützen, dass Masken nutzlos und gesundheitsschädlich" sind. Oder dass es so etwas wie "Zwangsimpfung" gäbe. Aber die Existenz von Corona an sich wird in dem Inserat nicht geleugnet.

Darf man solche Leute "Corona-Leugner" nennen? Es gibt verschiedene Arten, etwas zu leugnen: die Tatsache, die Auswirkungen, die Bedeutung oder die ethische Dimension. Wenn jemand eine Pandemie mit Millionen Toten krass verharmlost – ist das Leugnen?

Für ihre "alternativen Wahrheiten" nehmen diese Leute Meinungsfreiheit in Anspruch. Auch wenn damit die Pandemiebekämpfung objektiv erschwert wird. Wie nennt man das? (Hans Rauscher, 23.7.2021)