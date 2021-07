PRO: Ohne Verzicht geht’s nicht

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Unser üppiger Lebensstil hat Schattenseiten, die nicht mehr wegzuleugnen sind. Wir konsumieren zu viel, oft ist es Fleisch. Unsere liebgewonnenen Urlaubsgewohnheiten führen uns dank billiger Flüge zu Städtetrips übers Wochenende. Oft gehören dazu mehrere Fernreisen im Jahr. Zu unserem Alltag gehört außerdem viel Blech und Beton: zu große Autos, die wir mit viel Energie fortbewegen, um dann mit dem fahrbaren Untersatz im städtischen Bereich viel Platz zu verstellen; zu große Häuser, die wir beheizen.

Warum das so ist? Weil viele von uns es sich leisten können, weil wir vieles lange nicht besser wussten oder unangenehme Erkenntnisse verdrängt haben. Jetzt wissen wir es aber: Viele unserer Lebensgewohnheiten gehen auf Kosten des Klimas und der Natur.

Keine Frage, in den meisten Belangen wird mehr oder weniger emsig an Verbesserungen getüftelt. Manche davon sind technischer Natur: neue Treibstoffe, umweltfreundlichere Antriebssysteme, bessere Angebote im öffentlichen Verkehr, effizientere Produktion in der Landwirtschaft, Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, Umbau der Fördersysteme. All das wird es auch brauchen – neben einer mutigen Politik mit entsprechenden Anreizen. Dennoch müssen wir unsere Konsumgewohnheiten umstellen. Nennen wir es Verzicht. In den Urlaub zu fliegen ist nirgendwo in der menschlichen DNA vergraben. (Regina Bruckner, 23.7.2021)