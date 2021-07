Die Regierung schickt 400 zusätzliche Soldaten an die Außengrenzen. Innenminister Nehammer will nach Afghanistan so viel wie möglich abschieben, "so lange es noch geht"

Die Bundesregierung verstärkt den Grenzschutz. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Das Bundesheer verstärkt seinen Assistenzeinsatz an den Grenzen zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei. Rund 400 zusätzliche Soldaten, Grundwehrdiener sowie Kräfte, die im Rahmen der heeresinternen Aktion "Mein Dienst für Österreich" ausgebildet wurden, sollen die Polizei beim Aufgreifen von Migranten und Migrantinnen unterstützen. Insgesamt sollen künftig damit 1.000 Personen im Assistenzeinsatz stehen.

Das verkündeten Innenminister Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) am Samstag bei einer Pressekonferenz in der Wiener Rossauer Kaserne. Die Gründe für die personelle Aufstockung stellte Nehammer drastisch dar. 2021 seien die Grenzaufgriffe "stark gestiegen", vom ersten Jänner bis 18. Juli seien bereits 15.768 Männer, Frauen und Kinder entdeckt worden. Im Gesamtjahr 2020 seien es im Vergleich 21.700 Aufgriffe gewesen, darunter 200 Schlepper.

Nehammer kritisiert EU-Kommission

Österreich müsse die Grenzüberwachung verstärken, da die EU-Kommission den von zunehmendem Migrationsdruck betroffenen Mitgliedstaaten keine Hilfe sei, sagte Nehammer. "Die Kommission hält sich damit auf, über Verteilungsfragen zu diskutieren" – also welches Land wie viele Menschen aufnehmen solle – kritisierte er. Doch darüber sei innerhalb der Union kein Konsens herstellbar.

Einigkeit unter immer mehr Mitgliedstaaten herrsche vielmehr bei Maßnahmen, um die Zahl der Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten in der EU zu beschränken. Hier brachte der Innenminister die Lage in Afghanistan ins Spiel. Es gelte, so viele Afghanen und Afghaninnen wie möglich in ihr Heimatland abzuschieben "solange das noch möglich ist", wiederholte er Aussagen in Interviews mit einer Reihe von Tageszeitungen am Samstag.

Asylsystem "gescheitert"

Darin hatte der Minister das europäische Asylsystem als "gescheitert" bezeichnet; eine Aussage, die er bei der Pressekonferenz wiederholte.

Und sollte die Lage in dem zentralasiatischen Land dann kippen – was etwa das US-Pentagon innerhalb der kommenden sechs Monate für nicht unwahrscheinlich hält – so gilt laut Nehammer, die Frage zu stellen: "Dürfen Afghanen in Österreich Asyl beantragen?". Deren Fluchtroute gehe durch zehn oder mehr Staaten, nach dem Erreichen der EU seien sie daher nicht mehr als Flüchtlinge, sondern "als Migranten zu bezeichnen", sagte der Minister.

Angst vor Fluchtbewegung in die EU

Tatsächlich herrschen in einer Reihe von EU-Regierungen Befürchtungen vor einer Europa erreichenden Fluchtwelle aus Afghanistan für den Fall, dass dort erneut die Taliban die Macht übernehmen. Eine starke Fluchtbewegung in die EU soll unbedingt vermieden werden. Laut Nehammer umfasst diese Staatengruppe neben Österreich "Deutschland, Dänemark, Belgien und die Niederlande", sowie die Vizegrad-Staaten.

Die Diskussion um eine Reform des europäische Asylsytems liegt derzeit auf Eis. Die Kommission ist seit vergangener Woche in der Sommerpause. Weitere Verhandlungen sind für den Herbst zu erwarten. (Irene Brickner, 24.7.2021)