nachdem erst vor kurzem schwere Unwetter in Teilen Österreichs für Verwüstungen sorgten, könnte es schon am Sonntag wieder krachen. Doch selbst wenn das Eigenheim nicht durch Flut oder Felsstürze bedroht ist, stellen Gewitter eine Gefahr dar. Wir verraten, wie man sich am besten absichert. Weiters haben wir das Indiegame Mini Motorways getestet, es dürfte wohl das ultimative Game für alle Freunde niederösterreichischer Verkehrspolitik sein.

Außerdem verraten wir, wie gut das neue Autotuning in GTA Online ist, welche Videospiel-Hymnen bei der Olympia-Eröffnung zu hören waren und weshalb sich Richard Branson und Jeff Bezos trotz ihrer Raumflüge wohl nicht "Astronauten" nennen dürfen.

Blitzschutz: Warum man technische Geräte bei einem Gewitter auch 2021 abstecken sollte

"Mini Motorways" im Test: Wunderwaffe Kreisverkehr

Trotz Allflugs: Warum Jeff Bezos und Richard Branson wohl keine "Astronauten" sind

"Final Fantasy", "Monster Hunter" und mehr: Die Olympia-Eröffnung war ein Fest der Videospiel-Musik

WhatsApp-Chef über Pegasus-Enthüllungen: "Das betrifft uns alle"

Fast & Furious: "GTA Online" bekommt großes Tuners-Update

Amazon fand 2020 weltweit 200 Millionen falsche Produktbewertungen

"Medic: Pacific War": Game macht Spieler zum Sanitäter im Krieg