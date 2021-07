Mit den teilautonomen Fahrfunktionen sollen mehrere DC 100 in einer Schwarm-Formation fahren können. Foto: Davinci Motors

Das chinesische Unternehmen Davinci Motor stellt mit seinem neuesten Fahrzeug DC 100 ein ungewöhnliches E-Motorrad vor. Neben der auffälligen Optik weiß das elektrisch betriebene Motorrad auch mit Technik zu überzeugen, die Fähigkeit, teilautonom zu fahren, inklusive.

Radnabenmotor als Hingucker

Das DC 100 besitzt am Hinterrad einen Radnabenmotor. Der Motor ist also direkt im Rad verbaut und kann gleichzeitig zum Bremsen eingesetzt werden. Die technischen Fakten dazu: Von 0 auf 100 km/h dauert es weniger als vier Sekunden. Der Motor hat eine Leistung von 100 Kilowatt, die 136 PS entsprechen, sowie ein Drehmoment von 850 Nm.

Genauere Informationen zum Akku lassen sich noch nicht finden, jedoch soll er eine Reichweite von 375 Kilometer erreichen. Der Akku soll innerhalb von 15 Minuten von 0 auf 85 Prozent geladen sein. Der Radnabenmotor ermöglicht auch eine Energierückgewinnung, die sogenannte Rekuperation. Auch mehrere teilautonome Fahrfunktionen sind in dem E-Motorrad vorgesehen.

Der Akku ist mit dem Hinterrad fest verbunden. Foto: Davinci Motors

So soll es möglich sein, mit mehreren DC-100-Fahrzeugen in einer Schwarm-Formation zu fahren. Zudem sollen Stabilisierungsprogramme dabei helfen, dass das Fahrzeug in Kurven nicht ausbricht. Gleichzeitig ist eine "Creep-Funktion" verbaut, die das Motorrad langsam vorwärtsfahren lässt, wenn der Bremshebel losgelassen wird.

Um das Motorrad besser in Parklücken zu manövrieren, existiert auch eine Rückfahrfunktion. Natürlich darf eine Berganfahr- und eine Abfahrhilfe nicht fehlen, gleichzeitig verspricht das Unternehmen auch Over-the-Air-Updates. Davinci will den Code als Open Source zur Verfügung stellen und APIs in das System einbinden.

Transview

Interessierte an der DC 100 können das E-Motorrad bereits vorbestellen, der Preis beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Ein voraussichtliches Lieferdatum ist allerdings noch nicht bekannt. (red, 26.7.2021)