Der Klubchef der Tiroler Grünen, Gebi Mair, hat sich beim Klettern schwer verletzt. Foto: DerStandard / Regine Hendrich

Grinzens – Gebi Mair, der Klubchef der Tiroler Grünen, hat sich am Montag bei einer Klettertour in Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land) durch einen herabstürzenden Felsblock schwer verletzt. Wie die "Tiroler Tageszeitung" online berichtete, erlitt er bei dem Steinschlag Brüche des Oberschenkels und des Fußes sowie eine Knieverletzung.

Kletterpartner leistete erste Hilfe

Mair hatte gerade einen anderen Kletterer in der Ochsenwand gesichert, als sich der Felsblock löste und ihn an der linken Körperseite traf. Mairs Kletterpartner konnte sich demnach noch an einem Bohrhaken festhalten und sich anschließend rund zehn Meter zu Mair abseilen. Anschließend leistete der unverletzte 24-Jährige erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der schwer verletzte Politiker wurde schließlich mittels Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (APA, 26.7.2021)