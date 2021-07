Die Kunstwissenschafterin tritt die neu geschaffene Funktion bei Kunst im Öffentlichen Raum (KÖR) Anfang September an

Cornelia Offergeld 2018 bei der Eröffnung des Kunstwerkes an der Mauer der Justizanstalt Stein. Foto: KÖR Niederösterreich

Wien – Die Kunstwissenschafterin Cornelia Offergeld wird kuratorische Leiterin bei KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) in Wien. Sie hat sich gegen 26 Mitbewerberinnen und 17 Mitbewerber durchgesetzt und tritt die neu geschaffene Funktion Anfang September an.

Offergeld zeichnete u.a. für den Schwerpunkt Performance des Kunstraums Niederösterreich in Wien verantwortlich und war Gründungskuratorin für den Bereich Kunst im Museum Erlauf Erinnert.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) freute sich per Aussendung am Mittwoch über die Entscheidung, da der öffentliche Raum aufgrund des Wachstums der Stadt kontinuierlich an Bedeutung für die Bevölkerung gewonnen habe. (APA, 28.7.2021)