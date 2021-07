Wien – Gemeinsam mit der Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) startet der Premium-Sportauspuff-Hersteller Remus neue Kampagnenaktivitäten. Auftakt bildet der Spot "Raging Bull", der den Sound, die Power und die Performance des Produktes Remus NXT in Szene setzt.

REMUS Performance Sport Exhausts

Unter dem Motto "Remus NXT. Unleash the beast" wartet ein wilder Stier darauf seinen unbändigen Kräften freien Lauf zu lassen. Der von Das Rund und Thomas Kiennast produzierte Spot wird online eingesetzt und in den Märkten USA, Frankreich, England, Russland und der DACH-Region ausgespielt. Im zweiten Schritt startet Anfang August eine Produktkampagne. (red, 28.7.2021)