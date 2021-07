Geschichte eines kleinen Dorfes ohne Strom soll 2022 in ORF 2 zu sehen sein

Michael A. Grimm, Bettina Mittendorfer, Regisseur Michi Riebl, Martina Ebm, Harald Windisch drehen für "Alles finster – Überleben für Anfänger". Foto: ORF/Allegro Film/Anjeza Cikopano

Wien – Vom Handy bis zu den Lampen – nichts funktioniert mehr, als in einem kleinen österreichischen Dorf der Strom ausfällt und die Bewohner ins Chaos gestürzt werden. Das ist der Ausgangspunkt der sechsteiligen Koproduktion des ORF und BR "Alles finster – Überleben für Anfänger". Die Dreharbeiten begannen am 22. Juli im niederösterreichischen Thernberg, wie der ORF am Mittwoch mitteilte.

An Bord ist eine hochkarätige Besetzung rund um Hilde Dalik oder Ex-Buhlschaft Miriam Fussenegger. Die in naher Zukunft spielende Tragikomödie soll ab 2022 in ORF 2 zu sehen sein. (APA, 28.7.2021)