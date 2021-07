Das Redivider Kollektiv fordert den Dancefloor mit elektrisierender Musik und Power zum Work-Out auf. Foto: Nikolett Kustos

FREITAG, 30.7.21

Am Freitag ist internationaler Tag der Freundschaft und deshalb feiert der Wienerische Ausdruck für Freund, Hawara, der auch eine Schnaps-Marke ist, bereits ab 16 Uhr im B72. Mit Bono Goldbaum und Kommune 687 wird nicht nur tief ins Glas geschaut, sondern auch "tief" aufgelegt: minimalistische Deep-Tech-Sounds und housige Feier-Laune-Musik kommt vom Duo Bart & Busen – auch für alle Hawarinnen, hoffentlich.

An der Tritolstraße in Wiener Neustadt findet das 2020 abgesagte Konzert von Boris Brechja statt. Open Air wird hier deutscher Techno geliefert, der anschiebt.

In der Grellen Forelle liefert das Kollektiv Redivider eine Mischung aus Elektro und Breakbeat sowie einer Prise Acid. Also ein schneller Mix, der zum Rave-Work-Out einlädt. Das Trio ist am Mainfloor mit S.Verin zu Gast, am Kitchen-Floor kochen DJ Defizit oder Franjazzco auf. Drum and Bass von Contrast und Mainframe gibt’s beim Kultursommer Club bei der Donaustadtbrücke unter freiem Himmel.

Wer es lieber leicht und luftig, mit Italo-Disco und tropischen Klängen will, der geht ins Celeste zu Electric Magic Disco Bongo.

SAMSTAG, 31.7.21

Bleiben wir bei Disco-Sounds, sie feiern ein Revival: Zum Beispiel in der Sandkiste (ehemals 100 Tage Sommer) bei Brunn im Gebirge ab 16 Uhr bis Mitternacht.

Auch ab Nachmittag kann man sich im Afterhour Club Premiere in Wiener Neustadt bei Techno macht Sinn einfinden.

Ein Highlight ist dieses Sommerevent: Schlagergut Gloria & All Stars in Pichlingdorf in der Nähe von Graz. Der Schlagergarten fand 2010 erstmals im Rahmen vom Lendwirbel statt. Die alten Melodien und Urlaubshits-Parade machen Laune, die Partys sind Kult. Grrrls liefert ein Dj-Set mit Adriana Celentana & Uschi Ultra. Uschi Ultra lieb ich!

Live und lokal wird’s in Wien bei der Impulstanz soçial Fete im Kursalon im Stadtpark mit Eli Preiss (live) und DJ Hauswein. Die 22-Jährige Eli ist mit ihren aufmüpfigen Rap-Beats ("Danke, Mami") auch schon Kult. DJ Hauswein ist das ebenso; Sie ist keinem Genre verpflichtet aber sorgt mit Trap-Beats für Schall und Rauch. (Nadine Cobbina, 29.7.2021)