Die Prämisse der Olympischen Spiele "Dabei sein ist alles" war wegen Corona-bedingter Reisebeschränkungen nach_Japan für internationale Gäste kaum umsetzbar. Ein Stück Nippon für Zuhause bietet der Bildband zum kompletten Werk des Star-Architekten Kengo Kuma, der unter anderem das Nationalstadion für die Olympischen Spiele gestaltet hat.

Kengo Kuma steht für eine taktile Architektur, die sich durchansprechende Oberflächen, innovative Strukturen sowie fluide Formenauszeichnet und den Menschen wieder mit der Körperlichkeit eines Hausesverbindet. Sein primärer Anspruch ist, wie Kuma betont, "der Respekt vor der Kulturund dem Umfeld des Ortes, an dem ich arbeite".



Den neuen Bildbald gibt es außerdem in einer auf 200 Stück limitierten Art Edition mit einer von Kengo Kuma signierten Heliogravur, seiner Skizze des Yusuhara Community Markets in Japan. Buch und Kunstdruck werden in einem Holzschuber geliefert, der von Kuma entworfen und von einer seiner Partnerwerkstätten in Japan gefertigt wurde.