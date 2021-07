Laut Informationen des Bundesrechenzentrums ist das Problem wieder behoben. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstagabend wurden zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer der App zum grünen Pass auf eine Fehlermeldung aufmerksam. So wurde ihnen in der App angezeigt, dass das Zertifikat eine ungültige Signatur habe. Dies konnte in manchen Fällen dazu führen, dass Menschen der Zugang zu Lokalen oder die Einreise in ein Urlaubsland verwehrt wurde, falls sie nicht zusätzlich auch den ursprünglichen Impfpass mit sich führten.

Seitens des Bundesrechenzentrums hieß es kurz darauf am gleichen Abend, dass das Problem durch eine fehlerhafte Verbindung zur Trustliste des EU-Gateways zustande gekommen sei. Die aufgetretenen technischen Probleme bei der Überprüfung der elektronischen Signatur, die die Gültigkeit der Zertifikate sicherstellt, seien wieder behoben.

Ein regelmäßiges Update muss die Trustliste deshalb bekommen, weil sich die zuständigen Stellen, die ein Impfzertifikat ausstellen dürfen, laufend ändern können.

Dennoch weisen manche Userinnen und User darauf hin, dass die Probleme weiterhin bestehen blieben. Laut einer Userin dürfte ein Neustart der App das Problem aber behoben haben.

Alternativen

Auszuschließen sind ähnliche Fehlermeldungen auch in Zukunft nicht. Vergleichbare Apps aus dem EU-Ausland zu laden, bei denen das Zertifikat identisch ist, scheint leider genauso wenig praktikabel wie den Impfpass bei jedem Ausflug dabei zu haben. Ein gangbarer Weg kann etwa sein, das Zertifikat als PDF auf dem Smartphone zu speichern, speziell wenn man eine längere Reise antritt und keine böse Überraschung erleben will. (red, 30.7.2021)