Kryptowährungen werden immer mehr zum Mainstream-Thema. Banken, Staaten und Großunternehmen setzen zunehmend auf die Technologie. Zeit, sich den Risiken und Sorgen zu widmen, die mit dieser Entwicklung einher gehen.

Mit dem Xperia 1 III lässt Sony mit einem neuen Smartphone aufhorchen, das in vielen Punkten zu überzeugen weiß, aber leider bei so manchen Stellen patzt. In Deutschland sorgt eine Stadt für Aufsehen, die als Impfanreiz gratis Bratwürste verteilt und mit "The Ascent" wartet ein weitgehend überzeugendes Videospiel auf Cyberpunk-Fans. Außerdem sorgt eine Buchveröffentlichung für Verstimmung bei Elon Musk und Whatsapp sorgt dafür, dass künftig der Wechsel zwischen Android und iOS zumindest bei der Chat-App kein Problem mehr sein wird.

Die Zukunft ist digital: Wie Kryptowährungen unaufhaltsam den Mainstream erobern

Sony Xperia 1 III im Test: Ein theoretisch hervorragendes Smartphone

Selbstfahrende Autos: Kunden entscheiden, was mit Fahrdaten geschieht

Bratwurst als Impfanreiz: Twitter hat sein nächstes Opfer gefunden

"The Ascent" im Test: Cyberpunk-Bombast zwischen den Stühlen

Whatsapp: Chat-Verläufe sollen künftig zwischen iOS und Android transferiert werden können

Journalist behauptet in neuem Buch, Elon Musk wollte Apple-Chef werden