Die Familienarbeitszeit soll gerechter aufgeteilt werden – ÖGB und AK legen dafür ein neues Modell vor. Foto: APA/DPA/Stratenschulte

In den meisten Fällen ist es so: Nachdem Paare Eltern geworden sind, geht nach der Karenz die Frau in Teilzeit, meist 20 Stunden, der Mann arbeitet Vollzeit weiter, weil er besser verdient als seine Partnerin. Nur bei etwa jedem siebenten Elternpaar arbeiten laut Statistik Austria beide Vollzeit. Und in weniger als zehn Prozent der Partnerschaften ist die Frau haupterwerbstätig oder gehen beide in Teilzeit, um mehr Zeit für die Kinder zu haben. Obwohl Letzteres die Ausnahme ist, sprachen sich zuletzt 72 Prozent in der Umfrage der Arbeiterkammer (AK) für finanzielle Unterstützung aus, wenn beide ihre Arbeitszeit reduzieren.



Die AK und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) legen nun ein entsprechendes Modell vor: Wenn die Arbeitszeit 28 bis 32 Stunden pro Woche beträgt, soll es einen Bonus von 250 Euro pro Monat geben – sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Insgesamt würden in einer Partnerschaft also 500 Euro zusammenkommen. Die sogenannte Familienarbeitszeit soll maximal bis zum vierten Geburtstag des Kindes beansprucht werden können – sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst. Alleinerziehende, die ebenfalls zwischen 28 und 32 Stunden arbeiten, sollen den gleichen Bonus wie ein Elternteil bei der Familienarbeitszeit erhalten. Finanziert werden soll das Ganze über den Familienlastenausgleichsfonds. In Österreich soll es dadurch mehr in Richtung halbe-halbe bei der Familienarbeit gehen.

Gründe für das Modell

Gründe dafür gibt es genug: Der Anteil an Vätern, die in Karenz gehen, ist nach wie vor niedrig. Erst am Sonntag wurde außerdem der Equal Pension Day begangen, er markiert jenen Tag, an dem Männer so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende auf ihrem Konto verbuchen können. Im Schnitt bekommen Frauen demnach 851 Euro weniger Pension monatlich als Männer.



Gerade vor diesem Hintergrund sei das Modell wichtig. "Es macht einfach einen Unterschied, ob man 20 Stunden arbeitet oder ob es 30 Stunden sind. Und jeder einbezahlte Euro verbessert die Pension, hier geht dann die Schere zusammen", sagt Ingrid Moritz von der AK im Ö1-"Morgenjournal". Es sei aber auch ein Anreiz für Männer: Mit 30 Stunden könne man weiterhin Karriere machen, habe aber auch mehr Zeit für die Familie. Das Interesse bei den Männern sei jedenfalls da, meint Moritz. Aber: "Man bringt mit diesem Modell die Rollenbilder sicher nicht komplett in Veränderung."

Einkommensunterschiede durch Mutterschaft

Nur die Kinderbetreuungssituation zu verbessern sei zu wenig, so die Expertin. Anfang des Jahres sorgte eine Studie des Ökonomen Josef Zweimüller von der Universität Zürich diesbezüglich für Aufsehen. Dieser zufolge habe der jahrzehntelange Ausbau von Kindergärten in Österreich fast nichts an der Einkommenssituation von Frauen geändert. Knackpunkt ist, dass die Zahl der ganztagsbetreuten Kinder im Wesentlichen nicht zunahm. Im Interview mit dem STANDARD sagte Zweimüller: "Rund 80 Prozent der Einkommensunterschiede in Österreich sind auf Mutterschaft zurückzuführen." (Lara Hagen, 2.8.2021)