Vor dem Karawankentunnel muss man auch am kommenden Wochenende mit Verzögerungen rechnen. Foto: APA/DANIEL RAUNIG

Wien – Auch das kommende Wochenende wird vom Reiseverkehr und den damit verbundenen kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen geprägt. Grund dafür wird nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten eine zweite Reisewelle aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sowie das Sommerferien-Ende in Brandenburg, Berlin und Hamburg sein. Das Test-Match von Real Madrid gegen AC Milan wird am Sonntag, 8.8.2021, für Staus in Klagenfurt sorgen. Zwei Technokonzerte werden bereits am Donnerstag und Freitag längere Verzögerungen im Westen Wiens mit sich bringen.

Grenzübergänge als Stau-Hot-Spots

Der Reisetag schlechthin wird auch diesmal der Samstag sein, prognostiziert der Verkehrsclub. Aber bereits am Freitag und am Sonntag müssen Autofahrer vor allem auf den Transitstrecken in Westösterreich sowie im benachbarten Bayern, Italien sowie Slowenien mit langen Wartezeiten rechnen. Auch die Grenzübergänge werden wieder zu Hot-Spots in der Stauberichterstattung. Die meiste Geduld wird wieder auf der Karawankenautobahn (A11) und der Tauernautobahn (A10) gefragt sein, vermutet man beim ARBÖ. In Tirol wird es vermutlich am längsten auf der Fernpassstrecke (B179) und vor dem Baustellenbereich auf der Mieminger Straße (B189) bei Obsteig stauen.

Blockabfertigung vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen in Richtung Süden ist ab den frühen Vormittagsstunden sehr wahrscheinlich. In Oberösterreich und der Steiermark wird die Pyhrnautobahn (A9) die Staustrecke Nummer 1. Im benachbarten Bayern werden sich die Blechkolonnen zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Nachmittag auf der Verbindung München-Salzburg (A8) kilometerlang nur mehr im Schritttempo weiterbewegen.

Wartezeiten von zwei oder mehr Stunden bei der Ausreise nach Slowenien sind vor dem Grenzübergang Karawankentunnel auf der A11 auch an diesem Wochenende fast sicher. Von Bayern kommend werden ein bis zwei Stunden Geduld bis in den Nachmittag hinein, speziell vor den Grenzübergängen Suben (Innkreisautobahn A8) und Walserberg (Westautobahn A1), gefragt sein. Die härtesten Proben für die Nerven der Reisenden werden von den Verkehrsexperten des ARBÖ an den Grenzen zwischen Slowenien und Kroatien erwartet. An den Grenzen Dragonja/Kastel (Verbindung Koper-Istrien), Gruskovje/Macelj (Verbindung Maribor-Zagreb), Jelsane/Rupa (Verbindung Postonja-Rijeka) und Secovlje/Plovanija (Verbindung Portoroz – Istrien) sind Wartezeiten von drei Stunden fast sicher.

30.000 Besucher im Wörthersee-Stadion

Am kommenden Sonntag treffen zwei Spitzenmannschaften im Wörthersee-Stadion zu Klagenfurt aufeinander. Ab 18:30 Uhr wird das Match von Real Madrid und AC Milan angepfiffen. Rund 30.000 Fans werden Stars wie Karim Benzema, Gareth Bale oder Olivier Giroud und Zlatan Ibrahimovic sehen wollen. "Die meisten Fans werden vermutlich mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher erwarten wir vor allem Staus rund um das Stadion, wie auf der Siebenhügelstraße, Waidmannstraße und dem Südring. Auf der Südautobahn (A2) sollten Autofahrer auf der Nordumfahrung Klagenfurt und speziell vor den Ausfahrten Klagenfurt/Wörthersee und Klagenfurt/Ost lange Verzögerungen erwarten", heißt es vom ARBÖ.

Techno-Show "Imperialis" sorgt für Staus im Westen Wiens

Am kommenden Donnerstag, 5.8.2021 und Freitag, 6.8.2021, kommen Techno-Fans in Wien auf ihre Kosten. Die Konzertshow "Imperialis" findet jeweils von 16 Uhr bis ca. 22:30 Uhr im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn statt. Bereits ab 15.30 Uhr werden die Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen oder mit einem Fahrzeug gebracht werden, auf der Schönbrunner Schlossstraße zwischen der Kennedybrücke und der Grünbergstraße für Staus sorgen. Aber auch auf der Hietzinger Hauptstraße zwischen Lainzer Straße und Westeinfahrt sowie auf der Linken Wienzeile zwischen der Winckelmannstraße und der Kennedybrücke wird es ebenso wie auf der Schlossallee im gesamten Verlauf zu längeren Verzögerungen kommen. Dasselbe Bild wird sich nach Konzertende ab ca. 22:30 Uhr zeigen. (red, 4.8.2021)