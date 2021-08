Olympia 2021

320 Postings

Silber für Judoka Michaela Polleres bringt dritte Medaille für Österreich

Am fünften Tag hat Österreich einen Medaillensatz komplettiert. Michaela Polleres sorgte in der Klasse bis 70 Kilogramm für die zweite Judo-Medaille und die dritte insgesamt in Tokio