Foto: Nathan Murrell

"Der mit Schnitzarbeiten verzierte Stock wurde von einem Ranger in Südafrika gefertigt. Er hat ihn mir während meiner Feldforschungszeit im südafrikanischen Busch geschenkt, wo ich im Rahmen meiner Promotion an Reptilienparasiten geforscht habe.

Der Ranger gehörte dem Stamm der Shangaan an und zeigte mir zu Beginn das Gebiet. Für den Stock verwendete er ein spezielles, sehr hartes Holz namens Tamboti. Den Griff fertigte er aus dem Zahn eines Warzenschweines. Das Objekt erinnert mich immer wieder an meine Zeit in Südafrika, mit der ich viele gute Erinnerungen verbinde.

Der Stock erzählt aber auch eine andere Geschichte, die ihn für mich noch wertvoller macht. Er wurde nämlich von meinem Vater während seiner letzten Lebensjahre tatsächlich als Gehhilfe benützt. Er hat ihn sehr geschätzt. Sollte auch ich eines Tages einen Stock benötigen, was hoffentlich noch eine ganze Weile dauern wird, würde ich natürlich zu diesem Stück greifen."