In dieser Galerie: 3 Bilder Das Reptil hatte es sich im Spülkasten sichtlich gemütlich gemacht. Foto: APA/FF BREITENFURT Die Feuerwehr Breitenfurt konnte das Tier aus dem Versteck befreien. Foto: APA/FF BREITENFURT Schließlich wurde die Schlange im Wald ausgesetzt. APA/FF BREITENFURT

Glimpflich davon gekommen ist am Samstag ein Hausbesitzer in Breitenfurt bei Wien. Als er herausfinden wollte, warum seine Klospülung dauerhaft rann, entdeckte er zu seinem Erstaunen eine Schlange, die sich in seinem Spülkasten versteckte. Die Feuerwehr befreite die ausgewachsene ungiftige Äskulapnatter und ließ sie im Wald frei. Vermutlich ist die heimische Schlange über Zwischenwände in ihre außergewöhnliches Versteck gekommen, so die Feuerwehr.

Schlangenfunde in Serie

Es ist bereits der vierte Fall seit Anfang Juli, bei dem eine Schlange überraschend in einer fremden Wohnung auftaucht. Nachdem zunächst ein 65-jähriger Grazer von einer Albino-Netzpython am WC in den Po gebissen wurde und Anzeige erstattet wurde, fand eine 68-jährige Wienerin ebenfalls eine Python in ihrer Klomuschel, blieb aber unverletzt. Unter dem Esstisch erwischte schließlich Anfang August eine Albino-Netzpython die Ferse des Bewohners einer Erdgeschoßwohung in Meidling. Er trug aber keine schweren Verletzungen davon, die Schlange war ebenfalls ungiftig. (red, APA, 8.8.2021)