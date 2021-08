Foto: Reuters, Dematteis

Liebe Leserinnen und Leser,

Vor 40 Jahren war die Geburtsstunde des IBM-PCs. Nach vielen richtigen Entscheidungen, verpasste man den Anschluss an die Konkurrenz und so fand der PC-Boom weitgehend ohne IBM statt. Den mobilen PC-Boom will Valve mit dem Steam Deck auslösen. Erste Berichte sagen dem verhältnismäßig günstigen Handheld eine große Zukunft voraus. Wer lieber stationär spielt, der kann sich den Test zur Razer Huntsman V2 Analog ansehen, einer außergewöhnlichen Tastatur mit einem dementsprechend hohen Preis.

Ebenfalls stark an der Tastatur sind die Sissi State Punks, ein österreichischer E-Sport-Verein mit einem offensiven Auftreten, aber auch dem passenden, sportlichen Erfolg. Ebenfalls nicht unerwähnt darf Doximity bleiben, ein Mediziner-Netzwerk, das zuletzt von Anti-Impf-Kommentaren überflutet wurde.

Viel Spaß beim Lesen!

Der steile Aufstieg und jähe Fall des IBM-PCs

Steam Deck: Valves Handheld-PC bekommt erste gute Kritiken

Razer Huntsman V2 Analog im Test: Eine außergewöhnliche Tastatur für einen hohen Preis

Sissi State Punks: Die Bierpartei des österreichischen E-Sports

Soziales Netzwerk von Medizinern ist voller Falschinformationen bezüglich Impfungen

Foto-Scans: Apple nennt Kritiker "kreischende Stimmen der Minderheit"