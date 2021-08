Info

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Niederthai, großer Parkplatz am Eingang ins Horlachtal (1.540 m)

Anreise:

Mit dem Pkw:

Inntalautobahn (A12), Ausfahrt Haiming/Ötztal – durchs Ötztal bis Umhausen – links abbiegen Richtung Niederthai (Schilder) – beim "Ötzidorf" vorbei und in Kehren hinauf nach Niederthai – durch den Ort, dann vor einer Fahrverbotstafel rechts auf den großen Parkplatz (gebührenpflichtig).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der Bahn über Innsbruck bis Ötztal-Bahnhof, dann mit dem Regionalbus nach Umhausen (zu den Fahrplänen >>). Weiter mit dem Wanderbus nach Niederthai. Jeden Dienstagfrüh fährt ein Hüttentaxi von Niederthai noch weiter bis zur Klein-Horlachalm (Anmeldung bis spätestens am Vortag nötig).

Mit der Bahn über Innsbruck bis Ötztal-Bahnhof, dann mit dem Regionalbus nach Umhausen (zu den Fahrplänen >>). Weiter mit dem Wanderbus nach Niederthai. Jeden Dienstagfrüh fährt ein Hüttentaxi von Niederthai noch weiter bis zur Klein-Horlachalm (Anmeldung bis spätestens am Vortag nötig).

Aufstieg zur Hütte: Vom großen Parkplatz in Niederthai auf der Straße ins Horlachtal. Der Bach bleibt immer links. An der bewirtschafteten Larstigalm (1.777 m) vorbei. Nach etwa 5 km (ab Ausgangspunkt) wechselt die Straße erstmals über den Horlachbach auf dessen Westufer (ca. 1.875 m, Brücke). Dort hat man zwei Möglichkeiten: entweder über einen Steig direkt nach Nordosten hinauf zur Schweinfurter Hütte (2.034 m). Oder dorthin auf der Straße über die Klein- und die Groß-Horlachalm (geringfügig länger).

Aufstieg auf den Hochreichkopf: Wer den Hochreichkopf als Tagestour angeht, braucht nicht ganz bis zur Schweinfurter Hütte. In diesem Fall die Zufahrtsstraße zur Hütte kurz nach der Klein-Horlachalm verlassen und links (nordwestlich) direkt zur Finstertaler Sennhütte (2.147 m) hinaufsteigen.

Ansonsten hierher von der Schweinfurter Hütte: Auf der Zufahrtsstraße kurz bergab, unmittelbar nach (!) dem Bach beim Hochreichkopf-Wegweiser rechts auf einen Wanderweg. (Nicht vor dem Bach Richtung Finstertaler Scharte bzw. Kraspesspitze!) Die Hänge sanft ansteigend hinüberqueren zur Finstertaler Sennhütte, hier Vereinigung mit dem direkten Talaufstieg von der Klein-Horlachalm.

Auf der nördlichen Bachseite (gegenüber der Finstertaler Sennhütte) noch ein Stück eher flach ins Tal hinein. Bei einem auffallenden Felsblock mit rotem Markierungspfeil scharf nach rechts. Dann in Kehren den steilen Hang bergauf, ehe man auf ca. 2.320 m wieder nach links abbiegt (Felsaufschrift "HK" für Hochreichkopf). Jetzt oberhalb des Tales ziemlich waagrecht nach Westen, dann im Linksbogen durch einen kleinen Seitengraben. (Im Seitengraben führt rechts (nordwestlich) eine rote Punktmarkierung hinauf zu den Seen bei der Längentaler Scharte. Diese ignorieren wir aber.) Aus dem Seitengraben links auf einen blockdurchsetzten Rücken, der in der Mitte des Kares eingelagert ist. Über ihn (bzw. teilweise leicht links unterhalb) bergauf.

Auf ca. 2.640 mündet von rechts die oben erwähnte Wegvariante über die Längentaler Seen ein. Hier links (Felsaufschrift "HK"), dann über einen steileren Hang hinauf ins Blockkar zwischen Hochreichkopf und Hoher Wasserfalle. Eher am rechten (nördlichen) Rand dieses Kars nach Westen. Zuerst flach, dann jedoch in zahlreichen Steigkehren sehr steil und mühsam durch einen "Geröllschlauch" hinauf in die Hochreichscharte (2.912 m, Steinschlag!). Sie wird links von einem rotbraunem "Felsdaumen" begrenzt. Nun rechts (kein Wegweiser, aber rote Punktmarkierung) und auf einem Steig in Serpentinen über die steile, felsdurchsetzte Südflanke hinauf zum Gipfel des Hochreichkopfs (3.008 m; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig).

Abstieg: Entlang der Aufstiegsroute. Wer nicht zur Schweinfurter Hütte zurück muss, kann bei der Finstertaler Sennhütte direkt absteigen ins Horlachtal. Auf dem Weg zurück durchs Tal kann man ab dem Larstighof auch am "Bergmähder-Weg" auf der anderen Bachseite zurück nach Niederthai wandern.

Anforderungen: Ausdauer, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig. Nicht bei Nässe oder Schneelage! Steinschlaggefahr v. a. hinauf zur Hochreichscharte.

Einkehr: Schweinfurter Hütte, Jausenstation Larstighof, Klein-Horlachalm

Karte:Alpenvereinskarte 31/2 ("Stubaier Alpen, Sellrain")