Wann lesen Sie am E-Reader, was lesen Sie lieber auf Papier? Foto: getttyimages/istockfoto/praetorianphoto

Wenig überzeugt einen mehr von den Vorteilen eines E-Readers, als mitten im schönsten Einpackchaos kurz vor Urlaubsbeginn auch noch Buch für Buch der Urlaubsbibliothek in den übervollen Koffer zu legen. Lange hat man sich gewehrt. Echte Bücher werden nun mal auf Papier gedruckt, und was gibt es Besseres als den Duft eines neuen Buches. Doch es ist eben einfach auch unbestreitbar praktisch, die gesamte Urlaubslektüre kompakt auf einem kleinen Gerät versammelt zu haben. Nicht nur spart man sich die Schlepperei, man kann auch nachts im Dunkeln lesen, während neben einem Partnerin, Partner oder Reisebegleitung bereits schlafen. Und geht der Lesestoff aus, lädt man sich einfach Nachschub aufs Gerät.

Auch "Karl Schreckt" weiß sein E-Book zu schätzen:

"Trugor" über seine Buchkauf-Idealvorstellung:

Verwenden Sie einen E-Reader?

Was hat Sie von den Vorzügen eines E-Readers überzeugt? Was lesen Sie nach wie vor lieber in Buchform? Welches Gerät können Sie empfehlen? Oder ist diese Art zu lesen für Sie gar nicht das Richtige? (aan, 12.8.2021)