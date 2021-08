Am Rande der internationalen Pressekonferenz des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko kam es zu einem Zwischenfall. Foto: imago images/ITAR-TASS

Am Rande der internationalen Pressekonferenz des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko kam es am Montag in Minsk zu einem Zwischenfall. Wie der ORF bestätigt, wurden die Russland-Korrespondentin des ORF, Carola Schneider, und ihr Kameramann bei einem Außendreh in Minsk von der Polizei angehalten und auf eine Wache gebracht.

Nach der Bestätigung ihrer Akkreditierungen konnten die beiden die Polizeistation wieder verlassen. Laut ORF wurde die österreichische Botschafterin in Minsk ebenso wie das österreichische Außenministerium über den Vorfall informiert. (red, 10.8.2021)