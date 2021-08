Musik, Unterwäsche, Kosmetik: Im nächsten Schritt möchte Rihanna Parfum verkaufen. Und lässt dafür ihre Promi-Freunde auf Social Media zu Wort kommen. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Rihanna ist, wie berichtet, dank ihrer Kosmetik- und Unterwäschelinie jüngst in den Kreis der Milliardäre eingestiegen. Aber ein bisschen was geht da noch, denkt sich die Sängerin wohl und teilte am Montag auf ihren Social-Media-Kanälen eine Videomontage, in der andere Prominente erklären, wie gut sie riecht. Auf die Frage "Was ist dein Lieblingsgeruch?" antwortet der Rapper Lil Nas X ohne zu zögern "Rihanna", um das mehr als eine Minute lange Video einzuleiten.

Es folgen weitere Stars wie Cardi B, Jennifer Lawrence, Ryan Seacrest und Jim Parsons, die von Rihanna schwärmen, die anscheinend wie der "Himmel" riecht. Das Video scheint aus einem Twitter-Thread von 2019 über ihren süßen Duft zu stammen, wie CNN meint.

Wir wissen jetzt also, dass Rihanna offenbar gut riecht. Aber was bezweckt sie damit? Die Vermutung liegt nahe, dass die ganze Kampagne dazu dient, der Welt ihr vor kurzem angekündigtes Fenty-Parfum schmackhaft zu machen. So verkauft man also heutzutage Duftwässerchen. (red, 11.8.2021)