Bornemann: "Wenn Generaldirektor Wrabetz mit uns das Redakteursstatut neu verhandeln und die Mitbestimmungsrechte der Redaktionen stärken will, so stehen wir dem natürlich positiv gegenüber"

Der alte und der neue ORF-Chef: Alexander Wrabetz und Roland Weißmann. Foto: Heribert Corn

Wien – Alexander Wrabetz ist noch bis Jahresende ORF-General, und er hat nicht alleine angekündigt, die Chefredaktion der künftig vereinten Redaktionen von TV, Radio, Online und Social Media noch selbst zu besetzen – er nannte Armin Wolf, schon bisher für Social-Media-Projekte in der ZiB-Chefredaktion zuständig, TV-Chefredakteur Matthias Schrom und Radio-Vizechefin Gabi Waldner. Wrabetz will auch "noch einiges tun, um die Rechte der Redaktionen noch besser abzusichern".

Mehr Mitbestimmung

Wrabetz hat schon 2016 angekündigt, Redaktionen sollten über ihre Führungskräfte nach einem Jahr im Amt verbindlich abstimmen können, das aber noch nicht umgesetzt.

ORF-Redakteursratsvorsitzender Dieter Bornemann auf STANDARD-Anfrage: "ORF-Gesetz und Redakteursstatut gelten für die aktuelle Organisationsstruktur. Für den multimedialen Newsroom braucht es da einige Änderungen. Wenn Generaldirektor Wrabetz mit uns das Redakteursstatut neu verhandeln und die Mitbestimmungsrechte der Redaktionen stärken will, so stehen wir dem natürlich positiv gegenüber." Vorsichtig äußerte sich der neu bestellte ORF-Chef Weißmann zu Mitbestimmungsrechten für Redakteure. Er finde das interessant und "würde sich in die Diskussion begeben", sagt er vor der Wahl im Hearing vor der ORF-Belegschaft.

Für die Suche nach vier ORF-Direktoren und neun Landesdirektoren ist der neue Chef Weißmann zuständig, er schlägt sie vor, der Stiftungsrat bestellt sie per Abstimmung am 16. September.

Auf der Suche nach Frauen

Weißmann kündigt an, zwei der vier Direktorenjobs gingen an Frauen. Ö3-Chef Georg Spatt und ORF-3-Geschäftsführerin Eva Schindlauer gelten als grüne Wünsche für Produktions- und Finanzdirektion (siehe oben). Als Technik-Direktor wird GIS-Chef Harald Kräuter gehandelt – was einen Job an der Spitze der ORF-Gebührentochter für den aktuellen Finanzdirektor Andreas Nadler frei machte. Als Digital- und Technikdirektor wird aber auch Matthias Settele gehandelt, Generaldirektor von TV Markiza in der Slowakei. Als Radiodirektorin ist etwa TV-Chronikchefin Claudia Lahnsteiner im Gespräch.

Weißmann kommentiert "Spekulationen über einzelne Namen" nicht. Er spricht von einem Team der besten Köpfe. (red, 12.8.2021)