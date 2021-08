In der Kategorie Populationsökologie gewann das Bild "Kleine große Migration" des Evolutionsbiologen Roberto García-Roa von der Universität Valencia in Spanien. Es zeigt Termiten, die in einem malaysischen Wald an einem Seil entlangwandern. "Tausende von Termitensoldaten (als Soldaten werden jene Termiten bezeichnet, die für die Verteidigung der Kolonie sorgen, Anm.) sind in der Lage, sich in einem komplexen sozialen Umfeld zu bewegen, in dem jedes Individuum seine eigene Aufgabe hat, die insgesamt in ein globales Ziel eingebettet ist: das Überleben und die Fortpflanzung der Kolonie", sagt García-Roa. "In diesem Fall nutzten die Termiten ein zurückgelassenes Seil, um sich durch den malaysischen Wald zu bewegen. Sobald der Mensch verschwindet, erobert sich die Natur ihren Raum zurück und nutzt das, was sie zum Überleben braucht."