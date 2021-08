In dieser Galerie: 2 Bilder Applaus für Bruno Fernandes, Applaus von Bruno Fernandes. Foto: AP/Super Neu im Old Trafford: Raphael Varane. Foto: APA/AFP/Dennis

Manchester – Manchester United ist mit einem Torspektakel höchst erfolgreich in die neue Saison der englischen Fußball-Premier-League gestartet. Gegen Leeds United feierte der Vizemeister einen 5:1-(1:0)-Kantersieg und setzte sich damit vorerst an die Spitze der Tabelle.

Nicht zuletzt der dreifache Torschütze Bruno Fernandes (30., 54., 60.) spielte stark auf, zudem trafen Mason Greenwood (52.) und Fred (68.). Luke Ayling (48.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1.

Vor der Partie hatte der Rekordmeister Neuzugang Raphael Varane von Real Madrid den 76.000 Fans im erstmals seit knapp 17 Monaten wieder vollbesetzten Old Trafford präsentiert.

Titelverteidiger Manchester City gastiert erst am Sonntag bei Tottenham Hotspur, später am Samstag standen noch u.a. die Duelle Norwich vs. Liverpool, Watford (Torhüter Daniel Bachmann) vs. Aston Villa, Leicester vs. Wolverhampton und Chelsea vs. Crystal Palace am Programm. (APA, 14.8.2021)