Elon Musk hat gemeinsam mit CDU-Chef Armin Laschet die Baustelle der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin besucht. Dort sprach sich das Duo für weniger Bürokratie bei Genehmigungsverfahren aus. Auf eine Frage zum Wassermangel in der Region hin fing der Tesla-Chef an zu lachen. Lebensmittel-Lieferdienste schießen in Wien aus dem Boden — wir haben die konkurrierenden Anbieter getestet.

Jokr, Alfies, Gurkerl, Billa: Die konkurrierenden Lebensmittel-Lieferdienste im Test

"Es regnet so viel": Elon Musk lacht Frage zum Wassermangel in Grünheide aus

Bastler nutzt Jägermeister als Kühlflüssigkeit für seinen Gaming-PC

Nach Kritik: Apple sucht nur nach Bildern, die in mehreren Ländern bekannt sind

Sprach- und Videoanrufe können auf Facebook Messenger verschlüsselt werden

Forscher stoppen Untersuchung von Instagram-Algorithmen nach Streit mit Facebook

Britische Kartellwächter gegen Giphy-Kauf durch Facebook

Vorläufige Entscheidung: Google verletzte fünf Sonos-Patente