Die Datensätze werden wahllos und ohne Kontext präsentiert. Foto: Screenshot/Open VAERS

Eine bei Impfgegnern beliebte Webseite namens "Open VAERS" wird anscheinend von nur einer Frau im US-Bundesstaat Kalifornien betrieben. Die Seite extrahiert nichtverifizierte Berichte über Impfreaktionen, die einer US-Behörde gemeldet werden, und gibt diese ohne Kontext wieder, heißt es in einem Bericht von "Vice".

Passive Meldestelle

Die Webseite ist so gestaltet wie eine offizielle oder behördliche Statistikseite. Aufgelistet werden Zahlen zu angeblichen Impfreaktionen in den USA, darunter Todesfälle, Hostpitalisierungen, allergische Reaktionen und Lähmungen. Entnommen werden die Meldungen aus der Datenbank VAERS, die von der Gesundheitsbehörde CDC und der Arzneimittelbehörde FDA betrieben wird.

Bei VAERS handelt es sich um eine Meldestelle für Impfreaktionen. Dort kann jede Privatperson Nebenwirkungen melden, diese werden nicht weiter überprüft, sondern direkt zum Herunterladen bereitgestellt. Open VAERS extrahiert ebendiese nichtverifizierten Daten und präsentiert sie in einer Statistik, die auf den ersten Blick Fakten verspricht.

"Unvollständig, ungenau, zufällig"



Die offizielle VAERS-Seite warnt dabei in ihrem Haftungsausschluss: "Die Berichte können Informationen enthalten, die unvollständig, ungenau, zufällig oder nicht überprüfbar sind." Die herunterladbaren Datensätze könnten daher nicht verwendet werden, um Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Impfungen zu ziehen, heißt es.

Auf der privaten Seite Open VAERS wird dieser Disclaimer ebenfalls angeführt, jedoch ist er auf den ersten Blick nicht sichtbar und nur in den FAQ zu sehen. Nach dem Bericht von "Vice" wurde ein Pop-up-Feld mit der Erklärung am Anfang der Seite hinzugefügt.

Mehr Zugriffe als Regierungsseite

Wie "Vice" berichtet, lässt sich die irreführende Webseite auf eine Frau aus Piedmont in Kalifornien zurückführen. Die 55-Jährige scheint vor dem Start von Open VAERS Anfang 2021 als Webdesignerin tätig gewesen zu sein, heißt es von Logically, einer Gruppe, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz Fehlinformation verfolgt. Sie veröffentlicht laut "Vice" auf Facebook seit 2019 Impfgegner-Postings.

Wie aus der Recherche von Logically hervorgeht, übersteigen die Zugriffe der Open-VAERS-Seite jene der offiziellen Behördenseite bei weitem. Während die Meldeplattform in den vergangenen sechs Monaten rund 800.000 Besucher verzeichnete, hat Open VAERS in diesem Zeitraum laut Logically 1,23 Millionen Besucher angelockt.

Gefährliche Dekontextualisierung

Die Daten von Logically zeigen, dass der größte Zustrom, etwa 30 Prozent der Seitenbesucher, von der rechten Verschwörungsseite Gateway Pundit kommt. Auch der bekannte Verschwörungserzähler Vernon Coleman ist für eine bedeutende Zahl an Besuchern verantwortlich.

Auch auf den sozialen Medien verbreiten sich Screenshots der Statistiken, in denen die Richtigkeit und die Quelle der Daten nicht zu erkennen sind, wie ein Lauffeuer. Ein Link zur Open-VAERS-Website wurde seit dem Start des Plattform im Jänner über 20.000-mal auf Facebook geteilt und zog über 50.000 Interaktionen nach sich.

Die Verbreitung der Daten, die ohne Kontext und Quellenverweise präsentiert werden, ist für Logically-Analysten Nick Backovic besorgniserregend. "Die Seite ist so konzipiert, dass sie sich leicht verbreiten lässt. Weil es so einfach ist, diese Screenshots ohne Kontext zu teilen, werden die Leute sie auch nicht hinterfragen", sagt Backovic. Besonders das offiziell wirkende Auftreten und die Namensähnlichkeit mit der Regierungsseite ließen Open VAERS glaubwürdig erscheinen, so Backovic. (hsu, 16.8.2021)