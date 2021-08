Frankreich, die USA und Spanien können mit einem breiten Angebot an FFK-Stränden und -Campingplätzen punkten. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck

Es gibt kaum etwas Schöneres, als nach einem Tag in der Natur einfach seine Sachen auszuziehen und sich nackt in die Fluten zu stürzen. Finden die Kollegen des Outdoor-Portals Outforia und haben sich angeschaut, in welchen Ländern man sich dafür nicht zu schämen braucht.

Untersucht wurden Länder, in denen öffentliche Nacktheit entweder legal oder teilweise legal ist. Dann wurden für den "Skinny Dipping Score" Punkte in vier Kategorien vergeben: die Anzahl der FKK-Strände, die Anzahl der FKK-Campingplätze, die Durchschnittstemperatur und die durchschnittliche Wassertemperatur.

Folgt man diesen Kriterien, kommt man auf die Top-drei-Länder, die sich am besten fürs Nacktbaden eignen:

1. Frankreich

Anzahl der FKK-Strände: 397

Anzahl der FKK-Campingplätze: 212

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 10,7 Grad Celsius

Durchschnittliche Wassertemperatur: 15,8 Grad Celsius

Frankreich, das für seine Nackt- und Oben-ohne-Strände bekannt ist (es hat die zweithöchste Anzahl von allen untersuchten Ländern), steht an der Spitze der ultimativen Reiseziele fürs Nacktbaden. Außerdem gibt es 212 FKK-Campingplätze im Land, und in Cap d'Age sogar ein eigenes Village Naturiste, ein ganzes Dorf, in dem man problemlos die Hüllen fallen lassen kann und das Zehntausende von Touristen an seinen zwei Kilometer langen Strand lockt.

2. USA

Anzahl der FKK-Strände: 299

Anzahl der FKK-Campingplätze: 253

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 8,6 Grad Celsius

Durchschnittliche Wassertemperatur: 16,9 Grad Celsius

Auch wenn die Gesetze und die allgemeine Akzeptanz des Sonnenbadens und Nacktschwimmens in den USA unterschiedlich sind, gibt es doch einige aufgeschlossene Orte. In den USA gibt es mehr Nacktbadeplätze als in jedem anderen Land auf der Outforia-Liste, wobei Florida und Kalifornien besondere Hotspots sind.

Zudem gibt es in den USA auch eine hohe Zahl an FKK-Campingplätzen: 253 sind über das ganze Land verstreut. Das sind weltweit die meisten.

3. Spanien

Anzahl der FKK-Strände: 422

Anzahl der FKK-Campingplätze: 95

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 13,3 Grad Celsius

Durchschnittliche Wassertemperatur: 17,9 Grad Celsius

Spanien belegt den dritten Platz. Es hat nicht nur die meisten FKK-Strände aller Länder auf der Liste und die herrlich warme Mittelmeersonne zu bieten: Nacktheit ist in Spanien auch völlig legal und sogar in der Verfassung des Landes verankert, wie es bei Outforia heißt. Natürlich gibt es immer noch gesellschaftliche Normen, aber an den meisten Stränden findet man in der Regel ein paar Leute, die sich oben ohne oder nackt sonnen, zudem gibt es auch über 400 FKK-Strände.

Hier kommt Nacktbaden nicht so gut an

Nicht alle Länder sind jedoch so aufgeschlossen, wenn es um das Nacktbaden geht. In einigen Ländern ist das Nacktbaden zwar theoretisch illegal, aber in der Praxis wird darüber hinweggesehen, solange man sich respektvoll verhält und an den ausgewiesenen Stränden bleibt.

In anderen Ländern werden diese Gesetze jedoch streng durchgesetzt, und man sollte es sich auf jeden Fall zweimal überlegen, bevor man sich auszieht. Darunter befinden sich einige beliebte Reiseziele, etwa Karibikinseln wie die Bahamas, St. Lucia und Antigua und Barbuda sowie Länder wie Malaysia, die Malediven, Indonesien, Brasilien und andere. (red, 24.8.2021)

Hier ist die vollständige Liste der "Skinny Dipping Spots":