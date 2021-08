In der Pandemie sind 1,5 Millionen Menschen in Österreich ins Homeoffice gewechselt – und die Mehrheit möchte auch in Zukunft ein paar Tage die Woche zu Hause arbeiten. Wie oft sie im Büro anwesend sein müssen, entscheidet meist der Arbeitgeber. Viele haben die Regelung: drei Tage Office, zwei Tage Arbeit von daheim. Doch an welchen Tagen ist es sinnvoll, daheim zu bleiben? Und wann lohnt es sich, ins Büro zu gehen? Eine Entscheidungshilfe:

(set, mcmt, 21.8.2021)