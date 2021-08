Dons Bruder Phil Everly (links) war bereits 2014 im Alter von 74 Jahren gestorben. Foto: AP

Nashville – Der am 1. Februar 1937 in Kentucky geborene Musiker Don Everly ist im Alter von 84 Jahren in Nashville gestorben. Mit Bruder Phil gründete er 1951 die Everly Brothers, eines der erfolgreichten Duos der Popgeschichte. Mit ihrer zwischen Country, Rock‘n‘Roll und Pop-Balladen angesiedelten Musik waren sie Vorbilder für Simon & Garfunkel oder Lennon und McCartney. Zwischen 1957 und 1962 gelangenen ihnen reihenweise Hits wie Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, Cathy‘s Clown oder All I Have To Do Is Dream.

40 Millionen Alben



Dons Bariton führte den einnehmenden Harmoniegesang des Duos, was vielen Liedern eine melancholische Färbung verlieh. An die 40 Millionen Alben sollen die Everly Brothers verkauft haben, die sich 1973 trennten und zehn Jahre später triumphal wiederkehrten. Sie zählten zu den ersten Acts, die in die Rock‘n‘Roll Music Hall of Fame aufgenommen wurden. (flu, 22.8.2021)