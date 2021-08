In Wien findet eine Demonstration für sichere Fluchtrouten und gegen die Regierungsposition zu Afghanistan statt. Auf der Bühne soll auch eine grüne Gemeinderätin sprechen

Vergangenen Donnerstag gingen bereits 2.500 bei einer "Links"-Demo für die Aufnahme schutzsuchender Afghanen in Österreich auf die Straße. Auch am heutigen Dienstagabend wird wieder demonstriert, Start ist am Minoritenplatz Foto: Corn

Am heutigen Dienstagabend findet in Wien erneut eine Demonstration statt, die einen Kurswechsel der Regierung beim Umgang mit der Krise in Afghanistan fordert. Österreich solle daran mitwirken, "sichere Fluchtrouten" für bedrohte Afghaninnen und Afghanen zu ermöglichen und "Platz machen" für flüchtende Menschen, die dem Regime der Taliban entkommen wollen.

Orchestriert wird die Veranstaltung von der Jungen Generation in der SPÖ, doch auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Omas gegen rechts, die Schulen gegen Abschiebungen und die Plattform für menschliche Asylpolitik mobilisieren zum Protest auf der Straße. Zudem prangen die Logos verschiedenster linker Gruppierungen und Parteien auf dem Aufruf zur Demo. Mit dabei: die Wiener Grünen. Deren Bundespartei sitzt bekanntlich in einer Koalition mit der ÖVP, die in Asylfragen die türkis-grüne Regierungslinie vorgibt.

Im Demo-Aufruf wird der ÖVP hingegen eine "menschenverachtende Politik" attestiert, und das soll auch personelle Konsequenzen haben, wie sich in folgendem Motto manifestiert: "Nehammer absetzen". Bei bisherigen Misstrauensanträgen gegen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben die Grünen freilich nie mitgestimmt, zumal damit das Ende der Koalition besiegelt wäre. Das gilt auch für die sieben Wiener Grünen-Abgeordneten, die rein rechnerisch mit der Opposition für Nehammers "Absetzung" durch den Nationalrat sorgen könnten.

Sujet zur Demo, organisiert von der Jungen Generation der SPÖ. Auch die Wiener Grünen unterstützen die Veranstaltung, wollen aber nicht dazu aufrufen. Foto: Posting Junge Generation SPÖ

Im Büro von Vizekanzler und Bundesparteichef Werner Kogler will man sich zur Demo nicht äußern, nur so viel: "Die Unterstützung ist eine Angelegenheit und Entscheidung der Wiener Grünen." Diese wiederum erklären, dass man sich seit jeher für Menschenrechte und humane Politik engagiere. Pikant ist das Ganze auch deshalb, weil erst vergangene Woche die ehemalige Wiener Parteichefin Birgit Hebein bei den Grünen ausgetreten ist, weil die Grünen zu wenig Widerstand gegen den türkisen Kurs leisteten.

Kein Aufruf, aber Rede



Eine allzu offensive Bewerbung der regierungskritischen Demo dürfte aber auch den Wiener Grünen zu brenzlig sein. Zum STANDARD heißt es jedenfalls, man habe "nicht zur Veranstaltung aufgerufen". Das eigene Logo sei aber am Aufruf abgebildet, weil Berîvan Aslan auf der Demo-Bühne eine Rede halten werde. Aslan war bis 2017 grüne Parlamentarierin, 2019 verpasste sie einen neuerlichen Einzug, weil sie am Bundeskongress nur auf einen hinteren Listenplatz gereiht wurde. Seit 2020 ist sie Abgeordnete im Wiener Landtag.

Ob die Wiener Grünen mit dem Anti-Nehammer-Motto einverstanden sind, wird auf Anfrage mit abstrakten Verweisen umschifft: "Wer die Menschenrechtskonvention infrage stellt, stellt die Grundfesten unseres Europas infrage."

Rote Differenzen

Laut den Demo-Initiatoren von der Jungen Generation wurde das Demo-Sujet vorab mit allen unterstützenden Gruppierungen akkordiert, bevor es publiziert wurde. Nicht bei den Organisationen dabei ist übrigens die Bundes-SPÖ, die sich bisher um die Frage herumgedrückt hat, inwieweit Österreich Afghanen aufnehmen soll. Stattdessen wünscht sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Errichtung "menschenrechtskonformer Schutzzonen" in den Nachbarländern Afghanistans. Die Junge Generation will Kritik an der Mutterpartei "nicht über die Medien ausrichten", aber man werde bei der Demo sehen, dass die roten Sichtweisen durchaus unterschiedlich seien.

Die Demo startet um 18.15 Uhr am Minoritenplatz, gegen 19 Uhr soll die Menge dann zu Fuß Richtung Museumsquartier, zum Platz der Menschenrechte, marschieren. Die Veranstalter erhoffen sich mehr als 1.500 Teilnehmer. (Theo Anders, 24.8.2021)