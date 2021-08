Der Vorfall steht eher nicht in Zusammenhang mit den Messerattacken in der Lobau und am Donaukanal. Der Täter konnte flüchten

Der Überfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden.

Wien – Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch in Wien-Favoriten von einem Unbekannten durch einen stumpfen Gegenstand schwer verletzt worden. Der Angreifer hatte den Mann in den frühen Morgenstunden in der Wirerstraße um Zigaretten gebeten und ihn dann attackiert. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, darunter auch Brüche, berichtete die Polizei.

Den Täter beschrieb der 35-Jährige als 35 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er soll langes blondes lockiges Haar haben. Nähere Einvernahmen waren wegen des Gesundheitszustands des Patienten vorerst nicht möglich. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ein Zusammenhang mit den noch ungeklärten Messerattacken in der Lobau und am Donaukanal lag eher nicht nahe. (APA, 26.8.2021)