Genau vor einem Jahr sah Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das "Licht am Ende des Tunnels". Nach einem schwierigen Herbst, erklärte er in seiner damaligen Rede, werde die Krise wahrscheinlich schneller vorüberziehen, als es zuvor viele Experten vorausgesagt hätten. Der heurige Sommer sollte die ersehnte Rückkehr zur Normalität bringen. Im August 2020 war die Impfung zwar noch in recht weiter Ferne, aber Kurz legte sich bereits fest: "Wer sich nicht impfen möchte, muss es nicht tun."

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich da doch einiges gedreht. Der Sommer war weitestgehend normal. Doch schon seit Juli ziehen die Infektionszahlen wieder stärker an. Am Freitag stand die Statistik bei 1600 Neuerkrankungen – trotz Impfung.

Das Covid-19-Prognose-Konsortium rechnet damit, dass sich die Corona-Infizierten auf den Intensivstationen in den nächsten zwei Wochen verdoppeln werden. Das wären geschätzt 180 Personen. Gegenwärtig sind vier Prozent der Intensivbetten belegt. Beides lässt zwar noch Luft zur 33-prozentigen Belegung, die als systemkritisch beschrieben wird. Doch steuern wir wieder auf einen heißen "Corona-Herbst" zu?

Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter vermutet, dass es "nicht so gravierend wird wie letzten Herbst", doch erledigt sei die Pandemie längst noch nicht. "Die Überlastung einzelner Spitäler, vielleicht aber auch flächendeckend, ist Stand heute definitiv nicht ausgeschlossen", sagt Hutter.

Deshalb schaut auch die Bundesregierung angesichts des gebremsten Impffortschritts mit Sorge auf die nächsten Wochen. Nur rund 58 Prozent sind in Österreich vollimmunisiert. Vor allem Ungeimpfte sind es, die nach einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation landen. Kanzler Kurz und sein Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sahen sich zu einer unpopulären Maßnahme gezwungen. Sollten die Infektionszahlen weiter ansteigen, könnten in einem ersten Schritt Clubs und die Nachtgastronomie nur noch für die Geimpfte und Genesene mit einmaliger Auffrischungsimpfung zugänglich sein, das ist die 1G-Regel. Getestete Ungeimpfte als stärkere Infektionstreiber müssten fernbleiben. Das klingt schon mehr nach Impfpflicht, wenn auch nur partiell.

Im Interview mit oe24.tv am Donnerstag sagte Kurz zwar, dass er auch bei steigenden Corona-Zahlen keinen Lockdown für Geimpfte will: "Bevor wir das Leben für alle Menschen einschränken, wird es – Stichwort 1G-Regel zum Beispiel in der Nachtgastronomie – zunächst einmal den Versuch geben, dass zumindest für Geimpfte offen gehalten wird." Doch "zunächst einmal" klingt so, als hätte es der Kanzler nicht gänzlich ausgeschlossen, dass es allgemeine Einschränkungen geben könnte.

Vorläufig erhöht die Regierung weiter den Impfdruck. Passend dazu erließ Gesundheitsminister Mückstein, dass sich regionale Verschärfungen in Hochrisikogebieten künftig nicht nur an der Sieben-Tage-Inzidenz, sondern auch an der Durchimpfungsrate orientieren.

Der Molekularbiologe Michael Wagner von der Universität Wien sieht das kritisch. "Relativiert man die Inzidenz, indem man sie an die Spitalsauslastung und die Impfquote knüpft, vernachlässigt man Langzeitfolgen wie Long Covid", sagt er. Das gelte vor allem für unter Zwölfjährige, da für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist und sie wegen einer Corona-Erkrankung auch wesentlich seltener im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Orientierung an einer solchen risikoadjustierten Inzidenz nehme unweigerlich sehr viele Infektionen in dieser Gruppe in Kauf.